Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 730 bin 854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Üniversite kayıtları ve ek yerleştirmelerde ise süreç devam ediyor. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar 24 Ağustos itibariyle başladı. Peki, üniversite kayıtları için son gün ne zaman? e-Kayıt nasıl yapılır?

YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar için şimdi ise kayıt süreci başladı.

730 bin 854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti Kılavuza göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak.

GEREKLİ BELGELERİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek.

Elektronik kayıt için ise adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Takvim açıklandı! Üniversite kayıtları için son gün ne zaman? e-Kayıt nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTELERE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Üniversite E-Kayıt” hizmetidir. Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra, “e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” bağlantısına tıklayarak veya, Site İçi Arama kutusuna “E-Kayıt” yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Üniversite EKayıt” bağlantısına tıklayarak veya, Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yokuniversite-ekayit yazarak ulaşabilirsiniz.

Hizmete girdiğinizde eğer kayıt yapmanıza engel bir durum yoksa kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Bu aşamada ekrandaki bilgileri dikkatle okuyunuz ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise, sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladı iseniz aşağıda bulunan alanlara “EVET” yazdıktan sonra “Başvur” düğmesine basarak işleminizi tamamlayınız. Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

Kayıt olduktan sonra hizmete tekrar girdiğinizde yerleştirme ve kayıt bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgenize “Üniversite E-Kayıt Belge Sorgulama” hizmetinden erişebilirsiniz.

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