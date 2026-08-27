Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara yönelik Hazine destekli kredilerinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında esnafa sağlanan faiz indirim oranları düşürüldü. Ayrıca vergi ve SGK borcu bulunan esnafın kredi kullanımına ilişkin şartlar yeniden belirlendi. İşte detaylar...

Halkbank üzerinden esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerde değişikliğe gidildi. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Depoyu fullemek 250 TL ucuzladı! Motorine büyük indirim

FAİZ İNDİRİRİMİNDE KESİNTİ

Yeni düzenlemeyle Hazine tarafından sağlanan faiz indirim oranlarında düşüşe gidildi. Buna göre daha önce yüzde 50 olarak uygulanan standart faiz indirimi yüzde 40'a çekildi. Özel gruplara sağlanan yüzde 100'lük faiz indirimi yüzde 80'e, yüzde 60'lık indirim ise yüzde 48'e düşürüldü.

Halkbank esnaf kredilerinde şartlar değişti! Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı

VERGİ BORCU ŞARTI

Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını vergi ve sosyal güvenlik prim borçları oluşturuyor. Kredi kullandırılırken esnaf ve sanatkârların, en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığını göstermesi veya mevcut borcun yeniden yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın bozulmamış olması gerekiyor. Ancak bu şartları karşılayamayan esnaf için krediye erişimi tamamen kapatan bir uygulama getirilmiyor.

Belirli koşulların sağlanması halinde, esnafın vergi veya SGK borcunun bir bölümü kullanılacak krediden karşılanabilecek. Banka, borcun kredi tutarının en fazla yüzde 25'ine denk gelen kısmını öncelikli olarak ilgili tahsil dairesine yatıracak. Bu kapsamda bir yıl içinde borçların ödenmesi amacıyla banka tarafından aktarılabilecek toplam tutar ise 300 bin lirayı aşamayacak. Borç ödemesi sonrasında kalan kredi tutarı esnafa kullandırılacak.

TEMMUZ AYINDA LİMİTLER DE ARTIRILMIŞTI

Halkbank'ın Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde kısa süre önce de limit artışına gidilmişti. Temmuz sonunda yapılan düzenlemeyle işletme kredilerinin üst limiti 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, yatırım kredilerinin üst limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltilmişti.

Vade süreleri de işletme kredilerinde 48 aya, taşıt ile makine ve teçhizat kredilerinde 60 aya, iş yeri edinme kredilerinde ise 72 aya çıkarılmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası