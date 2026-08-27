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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle

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Ticaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle

Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağı fiyatlarında artış riskine karşı vatandaşı korumak için önemli bir hamle yaptı. Bakanlık yağlık ayçiçeği tohumundaki gümrük vergisi indiriminin uygulanma tarihini yaklaşık 2 ay öne çekti. Buna göre yüzde 20 olan gümrük vergisi 30 Kasım yerine 1 Ekim'den itibaren yüzde 12 olarak uygulanacak.

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Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi döneminde değişikliğe gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin zamanında alındığı belirtildi.

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YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA VERGİ İNDİRİMİ

Mevcut uygulamada, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yerli üreticiyi koruyacak şekilde hasat döneminde yüzde 20, 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise yüzde 12 gümrük vergisi uygulanıyor. Ancak Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa'da etkili olan kuraklığın yağlık ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat artışı riski oluşturabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda, ayçiçeği yağı üreticilerinin uygun fiyatlı ve yeterli miktarda hammaddeyi zamanında temin edebilmesi ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 20 olarak uygulanan gümrük vergisinin 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle
Başlık ResmiTicaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle

FİYAT GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan mutabakat doğrultusunda hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık, üretici ve tüketici refahını birlikte gözeterek piyasalardaki arz-talep dengesi ile fiyat gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdüreceğini açıkladı. Piyasa koşullarının gerektirdiği düzenlemelerin de zamanında hayata geçirileceği belirtildi.

Düzenlemeyle birlikte özellikle ayçiçeği yağı üreticilerinin hammaddeye daha uygun maliyetle ulaşmasının ve tüketici fiyatları üzerindeki olası baskının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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