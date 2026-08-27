Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf! “Gözümü kırpmadan…”

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Muş'ta düzenlenen etkinliklerde sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser programının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile tokalaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl'ın fotoğraflara düştüğü not dikkat çekti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri, çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Etkinlikler kapsamında sahneye çıkan Sinan Akçıl, Malazgirt ve Ahlat'ta sevenleriyle buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Akçıl'ın konserleri yoğun ilgi görürken, etkinlikler sırasında yaşanan bir buluşma da sosyal medyada gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Etkinlikler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sinan Akçıl, Erdoğan ile sohbet ederek tokalaştı. Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anları fotoğraflayarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Akçıl'ın paylaşımında yer verdiği iki fotoğraf kısa sürede dikkat çekerken, sanatçının fotoğraflara eklediği ifadeler de dikkat çekti.

Sinan Akçıldan Cumhurbaşkanı Erdoğanla fotoğraf! “Gözümü kırpmadan…”

"ÖMRÜMDEN YILLARI VEREBİLSEM"

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen karelerini paylaşırken, duygusal ifadeler içeren bir not düştü. Akçıl paylaşımında, "Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm dediğiniz insanlar var mı? Benim var, bir tanesi de bu 2 karede işte... Teşekkürler Malazgirt, teşekkürler Ahlat... Muhteşemdiniz" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Sinan Akçıl'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasından kareler ve yaptığı paylaşım:

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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