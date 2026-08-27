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Ekonomi

'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar: Emlak ilanlarında fiyat oyununa geçit yok

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'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar: Emlak ilanlarında fiyat oyununa geçit yok

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin uygulanmaya başlamasıyla ilan platformlarındaki sahte ve yanıltıcı ilanların azaldığını ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, satış bedelini “1 TL” olarak gösteren 14 reklam verene reklam durdurma cezası uygulandığını söyledi.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, taşınmaz ilanlarında tüketicileri yanıltan fiyat uygulamalarına ilişkin denetimlerin sürdüğünü bildirerek, satış bedelini “1 TL” olarak gösteren 14 reklam verene reklamları durdurma cezası uygulandığını açıkladı.

Milletvekillerinin konuya ilişkin yazılı soru önergelerini cevaplayan Bakan Bolat, bu yöntemle düşük veya gerçek dışı fiyat göstererek tüketicileri ilanla ilgilenmeye ve iletişime geçmeye yönlendiren uygulamalara müdahale edildiğini söyledi.

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Ticari reklam mevzuatı kapsamında ilanlarda tüketiciyi yanıltacak şekilde eksik veya gerçeği yansıtmayan fiyat bilgisi verilemeyeceğini belirten Bolat, reklamda yer alan fiyatın taşınmazın tüm vergiler dâhil toplam satış bedelini yansıtması gerektiğini ifade etti.

'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar: Emlak ilanlarında fiyat oyununa geçit yok
Başlık Resmi'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar: Emlak ilanlarında fiyat oyununa geçit yok

EİDS İLE YETKİSİZ İLANA SON

Taşınmaz ilanlarında sahte ve yanıltıcı içeriklerin önlenmesi amacıyla uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ilanlarının yalnızca taşınmaz sahibi, sahibinin birinci ve ikinci derece yakınları veya eşi ile taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini hatırlatan Bolat, yetki belgesi bulunmayan emlak işletmelerinin ilan girişi yapmasına izin verilmediğine dikkat çekti.

'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar: Emlak ilanlarında fiyat oyununa geçit yok
Başlık Resmi'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar: Emlak ilanlarında fiyat oyununa geçit yok

Taşınmaz sahiplerinin, emlak işletmelerine ilan verme yetkisini e-Devlet üzerinden verebildiğini aktaran Bakan Bolat, yetkilendirme sırasında taşınmaz, emlak işletmesi ve ilan süresinin belirlenebildiğini, bu yetkinin yalnızca ilan yayımlanmasıyla sınırlı olduğunu, emlak işletmesine tapu işlemi yapma veya taşınmaz üzerinde başka bir tasarrufta bulunma yetkisi vermediğini vurguladı.

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SAHTE İLANLARDA AZALMA

Taşınmaz ilanlarının Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirten Bolat, EİDS yetki doğrulama uygulamasını kullanmayan gerçek ve tüzel kişilerden açıklama talep edildiğini, düzenlemelere aykırı işlemlerin tespit edilmesi hâlinde idari para cezası uygulandığını bildirdi.

'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar: Emlak ilanlarında fiyat oyununa geçit yok
Başlık Resmi'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar: Emlak ilanlarında fiyat oyununa geçit yok

Bolat, EİDS’nin uygulanmaya başlamasıyla birlikte özellikle ilan kirliliği olmak üzere, ilan platformlarındaki sahte ve yanıltıcı ilanların azaldığının görüldüğünü ifade ederek, sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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