Altı saatten az uyku yüksek tansiyon sebebi: Damarları bozuyor...

Geceleri 6 saatten az uyumak yüksek tansiyon riskini artırabilir. Uzmanlar, yetersiz ve kalitesiz uykunun kalp-damar sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Geceleri 6 saatten az uyumanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini söyleyen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, uyku sırasında kalp hızının ve kan basıncının doğal olarak düştüğünü belirterek “Uyku, kalp ve damar sisteminin dinlenme dönemlerinden biridir.

Özellikle uyku süresinin sürekli olarak kısa olması, kan basıncının gece boyunca beklenen düzeyde düşmesini engelleyebilir.

Yetersiz uyku stres hormonlarının artmasına ve sempatik sinir sisteminin daha aktif çalışmasına sebep olur.

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Vücudun uzun süre bu şekilde uyarılmış halde kalması, kalp hızını ve kan basıncını etkileyebilir” dedi. Sadece yatakta geçirilen sürenin yeterli olmadığını vurgulayan Özdemir, gece boyunca sık uyanma, uykuya dalmakta güçlük çekme, horlama ve uyku apnesi gibi sorunların da uyku kalitesini bozabileceğine dikkati çekti.

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