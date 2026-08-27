Hareketle gelen omuz tıkırtısının sebebi ‘sırt nasırı’

Kürek kemiği çevresindeki tıkırtı, sırttaki şişlik ve omuz ağrısı, nadir görülen Elastofibroma Dorsi’nin belirtisi olabilir. Uzmanlar, özellikle 40 yaş üzerindeki kadınların bu şikâyetleri dikkate alması gerektiğini belirtiyor.

Kolu hareket ettirirken kürek kemiği çevresinden gelen tıkırtı sesi, sırtta fark edilen şişlik, omuz-sırt ağrısı ve kolda güçsüzlük, nadir görülen “Elastofibroma Dorsi” işareti olabilir.

Halk arasında “sırt nasırı” olarak da bilinen ve çoğunlukla iyi huylu seyreden bu oluşumun özellikle 40 yaş üzerindeki kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan, tekrarlayan kol ve omuz hareketlerinin hastalığın gelişiminde etkili olabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Demirhan “Kol hareket ettirildiğinde kürek kemiğinin kitleye takılmasına bağlı ‘klik’ şeklinde bir ses duyulabilir. Eklem sertliği ve kürek kemiğinin diğer tarafa göre daha yüksek veya belirgin görünmesi de karşılaşabileceğimiz belirtiler arasındadır” diye konuştu.

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