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Spor

İstanbul devi, Rafael Leao'yu bitiriyor: Anlaşma yakın!

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İstanbul devi, Rafael Leao'yu bitiriyor: Anlaşma yakın!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Rafael Leao için yeni bir teklif yaptığı ve kulüpler arasında anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

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Transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılıların Portekizli kanat oyuncusu için yeni bir teklif yaptığı ve transferde sona gelindiği belirtildi.

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SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız için Milan'a yeni bir teklif yaptı. Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, İtalyan ekibine bu kez 45 milyon avro bonservisle birlikte bonus teklif etti. Haberde, taraftarlar arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve detayların görüşüldüğü belirtildi.

Rafael Leao
Başlık ResmiRafael Leao

YÖNETİM BASKISINI ARTIRDI

Transferin resmiyet kazanması için Portekizli yıldızın temsilcileriyle kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının gerektiği ve sarı kırmızılı yönetimin bu transferi bitirmek için baskısını sürdürdüğü aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leao'nun, güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösteriliyor. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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