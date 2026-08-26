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Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu

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Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu
Fotoğraf Başlığı Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı rövanş öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun kadroda yer almaması dikkat çekti. Konyaspor maçında yaşadığı kafa travmasının ardından sağlık kontrollerinden geçen milli futbolcunun sahalara dönüş süreci kulüp doktorlarının gözetiminde ilerliyor.

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Fenerbahçe, Lyon deplasmanında lig aşaması bileti için sahaya çıkarken Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almadı. Konyaspor maçında başına aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırılan futbolcunun son sağlık durumu merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU LYON MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında geçirdiği kafa travması nedeniyle Lyon karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, oyuncunun durumunun FIFA tarafından önerilen "Concussion Protocol" doğrultusunda takip edileceğini ve protokolün en az 10 gün sürmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Kerem bu nedenle Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon deplasmanı için açıkladığı 21 kişilik kamp kadrosuna da alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Kerem'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio da Lyon maçının kadrosunda yer almıyor

Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu
Başlık ResmiKerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu

KEREM AKTÜRKOĞLU SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kerem Aktürkoğlu'nun genel sağlık durumu iyi ve son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Fenerbahçe, 23 Ağustos'taki resmi açıklamasında futbolcunun kontrollerinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Bununla birlikte tetkiklerin temiz çıkması Kerem'in hemen sahalara dönebileceği anlamına gelmiyor. Kafa travmasının ardından FIFA tarafından önerilen protokol kapsamında oyuncunun durumu kademeli olarak takip edilecek ve dönüş tarihi yapılacak kontroller ile sağlık ekibinin değerlendirmesine göre belirlenecek.

Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu
Başlık ResmiKerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA NE OLDU?

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin 22 Ağustos'ta Konyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasının ikinci yarısında hava topu mücadelesinde başına darbe aldı. Bir süre yerde hareketsiz kalan oyuncuya saha içinde müdahale edildi ve ardından sedyeyle oyundan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe ilk açıklamasında Kerem'in kafa travması geçirdiğini ancak bilincinin açık olduğunu bildirdi. Daha sonraki kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmadı ve oyuncu ertesi gün taburcu edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Kerem Aktürkoğlu için kesin dönüş tarihi henüz açıklanmadı. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına göre beyin sarsıntısı sonrası uygulanacak protokolün en az 10 gün sürmesi bekleniyor. Oyuncunun antrenmanlara ve maçlara dönüşü bu süre içerisindeki kontrollerin sonucuna göre planlanacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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