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Türkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi: Yatırım ve gümrük masada

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Türkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi: Yatırım ve gümrük masada
Fotoğraf Başlığı Türkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi: Yatırım ve gümrük masada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Şam temaslarında, Türk şirketlerinin Suriye’deki yatırım planları ve iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için atılacak adımlar ele alındı. Görüşmelerde yeni organize sanayi bölgeleri, sınır kapıları, taşımacılık ve gümrük işlemlerinin geliştirilmesi gündeme geldi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye temasları kapsamında ilk olarak Suriye Yatırım Ajansı’nın yeni başkanı Ravad Ramazanoğlu ile bir araya geldi.

Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ravad Ramazanoğlu ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, Ramazanoğlu'nun Türk yatırımcılarının ve iş dünyasının beklentilerini yakından tanıdığını, kısa süre önce de söz konusu göreve atandığını, bu kapsamda iki ülke arasındaki yatırım ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

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TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN SURİYE’DE YENİ FIRSATLAR

Bolat, görüşmede Türk firmalarının Suriye'ye yönelik yatırım ilgisini değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

Türkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi: Yatırım ve gümrük masada
Başlık ResmiTürkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi: Yatırım ve gümrük masada

"Görüşmemizde, yatırım ortamının öngörülebilir hale gelmesi için atılan adımları, Suriye'de Kamune ve Serakib'de gerçekleştirilecek organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımlarını, üretim ve istihdam sağlayacak uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesini ve Suriye Yatırım Ajansının, yatırımcılarımızla ilgili Suriye kurumları arasında üstlenebileceği kolaylaştırıcı rolü ele aldık. Ayrıca, toplantımıza katılan iş insanlarımız da kendi beklenti ve yatırım planlarını da paylaşma fırsatını buldu"

Ramazanoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Bolat, üstlendiği görevin iki dost milletin ekonomik entegrasyonuna büyük katkı vereceğine inandıklarını bildirdi.

Türkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi: Yatırım ve gümrük masada
Başlık ResmiTürkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi: Yatırım ve gümrük masada

GÜMRÜK KONUSU DA MASADA

Bakan Bolat, Suriye Gümrükler ve Limanlar İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi ile de bir araya geldiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Görüşmemizde, gümrük idarelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine, sınır kapılarımızın daha etkin işlemesine, doğrudan taşımacılığın yaygınlaştırılmasına ve TIR Sistemi'nin daha verimli kullanılmasına yönelik işbirliği alanlarını etraflıca ele aldık. Son dönemde atılan somut adımları memnuniyetle karşılıyor, tüm gümrük kapılarımızın kapasitesinin geliştirilmesi için yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret, gümrük ve lojistik bağlarını daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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