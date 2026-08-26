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Teknoloji

Meta'dan 16,7 milyar dolarlık dev uzlaşma: Instagram ve Facebook'ta yeni dönem

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Meta'dan 16,7 milyar dolarlık dev uzlaşma: Instagram ve Facebook'ta yeni dönem
Fotoğraf Başlığı Metadan 16,7 milyar dolarlık dev uzlaşma: Instagram ve Facebookta yeni dönem

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocuk ve gençlere yönelik sosyal medya zararları nedeniyle ABD'de 29 eyalet tarafından açılan davada 16,68 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Meta'nın genç kullanıcılar için günlük kullanım sınırları, gece erişim kısıtlamaları ve daha güçlü yaş doğrulama sistemleri uygulaması bekleniyor.

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Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta Platforms, ABD'de çocukların sosyal medya kullanımı ve güvenliği konusunda açılan en büyük davalardan birinde eyalet yönetimleriyle anlaşmaya vardı.

Reuters'ın aktardığına göre Meta, 29 ABD eyaletinin açtığı davaları sonuçlandırmak amacıyla 16,68 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmayı kabul etti. Anlaşma, California'da devam eden federal dava sırasında sağlandı.

Eyaletler Meta'yı Facebook ve Instagram'ı çocukların platformlarda daha uzun süre kalmasını sağlayacak şekilde tasarlamak, hizmetlerinin güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmak ve çocukların kişisel bilgilerini ebeveynlerinden izin almadan toplamakla suçluyordu.

Meta ise dava boyunca söz konusu iddiaları reddetti.

Instagram CEO'su Adam Mosseri
Başlık ResmiInstagram CEO'su Adam Mosseri

29 EYALET META'YA DAVA AÇMIŞTI

ABD'de 29 eyalet tarafından açılan dava, teknoloji devlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine yönelik yürütülen en kapsamlı hukuki süreçlerden biri olarak görülüyordu.

California, Colorado, Kentucky ve New Jersey başsavcılıkları, Meta'nın eyaletlerin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiğini öne sürdü.

29 eyalet ayrıca Meta'nın, çocuk olduğunu bildiği kullanıcılara ait kişisel bilgileri ebeveyn bildirimi veya izni olmadan topladığını ve böylece ABD'deki Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (COPPA) ihlal ettiğini savundu.

Meta İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg
Başlık ResmiMeta İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg

VERİLERİN YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİNDE KULLANILDIĞI İDDİASI

Davada dikkat çeken suçlamalardan biri de çocuklardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin oldu.

Eyaletler, Meta'nın çocuk kullanıcıların verilerini makine öğrenmesi ve üretken yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullandığını ileri sürdü.

Meta ise çocukları ve gençleri platformlarında korumaya yönelik kapsamlı güvenlik tedbirleri geliştirdiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

16,68 MİLYAR DOLARA KADAR ÖDEME

Tarafların vardığı anlaşmanın toplam mali büyüklüğünün 16,68 milyar dolara kadar ulaşabileceği bildirildi.

Bu rakam, sosyal medya şirketleriyle çocuk güvenliği konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uzlaşmalardan biri olarak öne çıktı.

Meta, anlaşmayla birlikte mahkemenin verebileceği çok daha yüksek miktardaki muhtemel yaptırımların da önüne geçmiş oldu.

Şirket dava öncesindeki mahkeme başvurularında dört eyaletin taleplerinin teorik olarak 1,4 trilyon dolara kadar ceza doğurabileceğini savunmuştu. Eyaletler ise muhtemel yaptırım tutarının yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde olabileceğini belirtmişti.

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA YENİ KISITLAMALAR

Anlaşmanın yalnızca para ödemesinden ibaret olmadığı belirtildi.

Meta'nın genç kullanıcıları korumak amacıyla Instagram ve Facebook'ta çeşitli değişiklikler yapacağı bildirildi.

Buna göre genç hesaplarında varsayılan günlük kullanım süreleri, geceleri platform kullanımını sınırlandıran uygulamalar ve çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere ulaşmasını engellemeye yönelik daha güçlü yaş doğrulama sistemleri devreye alınacak.

Ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımını daha yakından kontrol edebilmesini sağlayacak araçların da güçlendirilmesi öngörülüyor.

META SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Uzlaşmaya rağmen Meta'nın anlaşma kapsamında herhangi bir hukuki sorumluluğu veya yanlış yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Şirket daha önce yaptığı savunmalarda çocukların güvenliği için önemli yatırımlar yaptığını belirtmiş, "sosyal medya bağımlılığının" resmi olarak tanınmış bir psikiyatrik teşhis olmadığını savunmuştu.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE BİNLERCE DAVA

Meta'ya yönelik dava, ABD'de teknoloji şirketlerine karşı yürütülen çok daha geniş bir hukuki sürecin parçası.

Meta'nın yanı sıra Snapchat'in sahibi Snap, YouTube'un sahibi Alphabet ve TikTok'un sahibi ByteDance hakkında da çocuklar ve gençleri bağımlılık oluşturabilecek özelliklerle platformlarda daha uzun süre tutarak ruh sağlığı krizini ağırlaştırdıkları iddiasıyla binlerce dava bulunuyor.

Meta ayrıca yakın dönemde New Mexico eyaleti tarafından açılan başka bir davada iki ayrı kararla toplam 942 milyon dolar ödemeye mahkûm edilmişti. Şirket bu kararları temyize götüreceğini açıklamıştı.

California'da sağlanan 16,68 milyar dolarlık yeni uzlaşmanın ise sosyal medya platformlarında çocuk güvenliği ve yaş doğrulama sistemlerine yönelik tartışmalarda önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME
Meta
DÜNYA

Meta'yı köşeye sıkıştıracak dava! Instagram ve Facebook için tarihi karar kapıda
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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