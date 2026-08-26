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Ahıska Türkleri yeni yuvalarına kavuştu, kimlik kartlarını teslim aldı

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Ahıska Türkleri yeni yuvalarına kavuştu, kimlik kartlarını teslim aldı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yeni yuvalarına kavuşan Ahıska Türklerine kimlik kartları teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 371 Ahıska Türkü aile, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına kavuştu.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mehmet Levent Kepçeli, Yabancılar Genel Müdürü Özge Kaplan, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Levent Yazıcı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Parlak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdullah Özübek Ahlat'ta Ahıska Türklerini yeni evlerinde ziyaret etti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTLARINI TESLİM ALDILAR

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, yeni yuvalarına kavuşan 371 Ahıska Türkü aileye Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları takdim edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Ahlat
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