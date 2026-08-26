Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz milletim, sevgili Muşlu kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, Türkiye Yüzyılının teminatı sevgili gençler, kıymetli hanım kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Dün Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret ederek gençlerimizle kucaklaştık. Ardından kabine toplantımızı Cumhurbaşkanlığı Ahlat külliyemizde üçüncü kez gerçekleştirdik. Şimdi de Bizans'ın paslı kilidini iman anahtarıyla kırıp Anadolu'nun cümle kapısını açtığımız Malazgirt'te sizlerle beraberiz.

Konuşmanın başında Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümü mübarek olsun diyorum. Bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizin tamamını bugün bir kez daha yad ediyorum. Bu meydanı tıka basa dolduran, dünyaya çok güçlü birlik ve beraberlik mesajı veren siz kardeşlerime tek tek şükranlarımı sunuyorum.

"ŞU MUHTEŞEM KARDEŞLİK TABLOSU İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Beyaz başörtüleriyle burayı adeta bir papatya bahçesine çeviren hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gelecekteki zaferlerimizin istikbalde yazacağımız destanların müstakbel neferleri olarak gördüğüm genç kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Tarihinize, ruh köklerinize, ecdadın mukaddes emanetine sahip çıktığınız için Alparslan'ın ve Gaza yerlerinin o mübarek ruhlarını bugün bir kez daha şad ettiğiniz için şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Rabbim bu aziz millete, bu büyük devlete en güzel, en hayırlı hizmetleri yapmayı siz gençlerimize nasip eylesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te!

"SÖZ KONUSU VATAN OLDUĞUNDA KİMSEYE BOYUN EĞMEYİZ"

Sevgili gençler, biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline aşık bir milletiz. Biz devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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