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Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?

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Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?
Fotoğraf Başlığı Brent petrol fiyatları

Brent petrol fiyatında son günlerde yaşanan sert geri çekilme, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta 93 dolar seviyesinin üzerinde bulunan Brent petrolün varil fiyatı, bu haftanın ilk yarısında 85 dolar bandına kadar geriledi. 26 Ağustos Çarşamba günü ise fiyatlar 85,86 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şimdi ise ''Akaryakıta indirim gelecek mi?'' sorusu gündemin merkezinde.

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Petrol piyasasındaki düşüşte başta Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler olmak üzere Orta Doğu'daki diplomatik temasların yeniden harektlenmesi etkili oldu. ABD'deki petrol stoklarında görülen artış ve yaz dönemindeki yüksek akaryakıt talebinin sona yaklaşması da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi?

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petrolde yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları açısından da indirim beklentisini artırdı. Petrol fiyatındaki kısa süreli gerilemenin pompaya doğrudan yansıması beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent petrolün yanı sıra döviz kuru ve vergiler başta olmak üzere farklı unsurlar da etkili olurken gözler önümüzdeki günlerde gelebilecek indirimlere çevrildi.

Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?
Başlık ResmiBrent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varil fiyatı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü uluslaraarası vadeli piyasalarda 85,86 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bir önceki gün 91,29 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 87,27 dolardan tamamlamıştı. Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı, 26 Ağustos saat 09.01 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 gerileyerek 85,86 dolara düştü.

Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?
Başlık ResmiBrent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatındaki son gerileme benzin ve motorin fiyatları açısından da dikkat çekti. Şu anki mevcut düşüşün pompaya ne zaman ve ne ölçüde yansıyacağı, petrol fiyatlarının seyrine ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olacak.

Brent petrolün 85 dolar civarındaki seviyelerini koruyup koruyamayacağı takip edilecek.

Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?
Başlık ResmiBrent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?

26 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.26 TL
Motorin: 82.73 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.11 TL
Motorin: 82.58 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.23 TL
Motorin: 83.83 TL
LPG: 33.89 TL


İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.53 TL
Motorin: 84.12 TL
LPG: 33.79 TL

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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