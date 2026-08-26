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Yaşam

138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor

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138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor
Fotoğraf Başlığı 138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor

Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hizmette 10. yılını tamamladı. Köprü ile İstanbul trafiğinin büyük ölçüde rahatladığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık” dedi.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hizmete alınışının 10. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 yılda sağlanan tasarrufu açıkladı.

TOPLAM 138 MİLYAR LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik" dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını hatırlattı.

138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor
Başlık Resmi138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor
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İSTANBUL TRAFİĞİ RAHATLADI

Köprünün aynı zamanda çevre dostu özelliğiyle de ön plana çıktığını söyleyen Uraloğlu, köprüyle İstanbul trafiğinin önemli ölçüde rahatlatıldığını belirti.

138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor
Başlık Resmi138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor

SEMBOL PROJELERDEN BİRİ

Uraloğlu, şunları söyledi:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve en gelişmiş malzeme ve mühendislik teknikleriyle inşa edildi. Ülkemizin sembol projelerinden biri olarak öne çıktı. Köprü, yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor.

Uraloğlu, köprünün İstanbul'un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanı'na hızlı ve güvenli ulaşım sağladığını vurguladı.

138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor
Başlık Resmi138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor

2 BİN 164 METRE

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildi. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan köprü, kentin Avrupa Yakası'nda Sarıyer ilçesinin Garipçe yerleşim birimi ile Anadolu Yakası'nda Beykoz ilçesinin Poyrazköy yerleşimi arasına yapıldı.

138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor
Başlık Resmi138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor

Yerel zemin koşulları, faylanma, tarihsel depremler ve diğer faktörler göz önüne alınarak elde edilen verilerle deprem etkileri belirlenen köprünün tasarımı ulusal ve uluslararası şartnamelerde belirlenen esaslar dahilinde hazırlandı Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen ve 1408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu, kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. İleri teknoloji ve uzmanlığın bir araya getirildiği köprü, 59 metre genişliğe sahip ve üzerinden demir yolu geçecek şekilde projelendirildi. Köprünün kule yüksekliği ise 330 metreyi buluyor.

138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor
Başlık Resmi138 milyar lira tasarruf sağlandı! İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 10 yıllık rekor

Mühendislik Rekorları ve İlkleri

ÖzellikAçıklama
Hibrit SistemHem asma köprü hem de gergin eğik askılı köprü özelliklerini bir arada barındıran dünyadaki ilk hibrit yapıdır.
Raylı Sistemli En Uzun AçıklıkÜzerinde raylı sistem yer alan, ana açıklığı 1.408 metre olan dünyanın en uzun asma köprüsüdür.
En Geniş TabliyeTam 59 metre genişliği ile tamamlandığı dönem itibarıyla dünyanın en geniş köprüsü unvanını almıştır.
Devasa Kule Yüksekliği322 metreyi bulan kule yüksekliğiyle asma köprü sınıfında dünyanın en yüksek kulelerine sahip yapılarından biridir.
Şerit DağılımıKöprü üzerinde toplam 10 ulaşım şeridi bulunur; bunlar 4 gidiş - 4 geliş kara yolu ile ortada yer alan 1 gidiş - 1 geliş demir yolu hattından oluşur.
Rekor Sürede İnşaatBu büyüklükteki bir mega proje, temel atma anından itibaren sadece 27 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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