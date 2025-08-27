Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yavuz Sultan Selim Köprüsü 14 şehir hastanesi kazandırdı! 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağladı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 14 şehir hastanesi kazandırdı! 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 14 şehir hastanesi kazandırdı! 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağladı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan ve akaryakıttan 70 milyar lira tasarruf edildi. Bu rakamla, 500 yataklı 14 şehir hastanesi, 230 adet modern okul kompleksi ve İstanbul’a 70 kilometre uzunluğunda metro hattı yapılabiliyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hizmete açıldığı 26 Ağustos 2016 yılından bu yana 70 milyar lira tasarruf sağladı. Elde edilen tasarrufla 500 yataklı modern bir şehir hastanesinin yaklaşık 5 milyar TL’ye mal olduğu hesapladığında 14 şehir hastanesi yapılabiliyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 14 şehir hastanesi kazandırdı! 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağladı - 1. Resim

Köprünün açılışının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık” bilgisini verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Bakan Kurum söz vermiştiGazze'ye büyük çıkarma! İsrail ablukasını kırmak için çok sayıda gemi yola çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Bakan Kurum söz vermişti - Ekonomi350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Kurum söz vermiştiAyakkabıda Çin tehlikesi! Temu'da satılan ürünler testi geçemedi - EkonomiTemu'da satılan ürünler testi geçemedi!Necip Mahfuz’u bilmeyen Mısır’a ihracat yapamaz! Sektör ihracatta yol haritası için çalışmalara başladı - EkonomiNecip Mahfuz’u bilmeyen Mısır’a ihracat yapamaz!Ayçiçeği yağında paniğe gerek yok! Fiyatlar artacak denilerek fırsatçıların ekmeğine yağ sürmeyelim - EkonomiFırsatçıların ekmeğine yağ sürmeyelim!İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten yıl sonu öngörüsü: Faiz 1.000 baz puan düşer! - EkonomiFaiz 1.000 baz puan düşer! İTO Başkanı'ndan yıl sonu tahminiKasalarca domatesi çöpe döktüler! Görüntüler tepki çekmişti, Bakanlıktan açıklama - EkonomiKasalarca domatesi çöpe döktüler! Görüntüler tepki çekmişti, Bakanlıktan açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...