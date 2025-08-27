Yavuz Sultan Selim Köprüsü 14 şehir hastanesi kazandırdı! 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağladı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hizmete açıldığı 26 Ağustos 2016 yılından bu yana 70 milyar lira tasarruf sağladı. Elde edilen tasarrufla 500 yataklı modern bir şehir hastanesinin yaklaşık 5 milyar TL’ye mal olduğu hesapladığında 14 şehir hastanesi yapılabiliyor.

Köprünün açılışının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık” bilgisini verdi.