İstanbul’un tarihî yapılarından olan Yedikule Hisarı’nda 2020’den beri devam eden restorasyonda yedi kuleden biri daha tadil ediliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Fatih Belediyesince yürütülen çalışmalar çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu devrinde devlet hazinesinin ve ganimetlerin muhafaza edildiği yerlerden biri olan “Hazine Kulesi"nde geniş çerçeveli restorasyon süreci başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hazine Kulesi’nin, Yedikule Hisarı’nın bütüncül koruma ve ziyaret sürecine katkı sunacak şekilde yeniden fonksiyon kazandırılması planlanıyor. Çalışmalara dair açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, restorasyonun bilimsel esaslara göre yürütüldüğünü kaydederek şunları söyledi: Alanında uzman bilim kurulu üyelerimizle birlikte kulede detaylı incelemeler yaptık. Restorasyon sürecini, yapının özgün kimliğini ve tarihî dokusunu koruyacak şekilde istişare ederek sürdürüyoruz.

