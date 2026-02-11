Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda Gaziantep’te düzenlenen Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Sonuç Konferansında yaptığı konuşmada sıfır atık, gıda ve su israfıyla mücadelenin Türkiye’nin çevre ve iklim politikalarında merkezi bir konuma yerleştiğini söyledi.

CEMAL EMRE KURT - Yumaklı, “Atık yönetimi sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda su, gıda güvenliği ve ekonomik değer meselesidir” dedi.

Küresel ölçekte her yıl yaklaşık 2,3 milyar ton gıdanın kaybedildiği veya israf edildiğinin hesaplandığına işaret eden Yumaklı, “Bu gıdanın üretimi için kullanılan su miktarı ise, yılda yaklaşık 250 kilometreküp seviyesinde. Gıda israfı, aynı zamanda kaynak ve en önemlisi su israfıdır” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı gıda ve su israfına savaş açtı! Modern sistemle sulanan alanda hedef yüzde 50

‘Gıdanı Koru - Sofrana Sahip Çık’ kampanyasına değinen Yumaklı şunları kaydetti

Kampanya kapsamında yaptığımız faaliyetler aracılığıyla, kamuoyunda büyük bir farkındalık oluşturduk. ‘Suda sıfır kayıp’ ilkesiyle yürüttüğümüz Su Verimliliği Seferberliği ise bir zihniyet dönüşümüdür. Tarımda dijital ve sensör tabanlı sulama teknolojileriyle yüzde 40’a varan su tasarrufu sağlandı. Modern sulama sistemleriyle sulanan alan oranı yüzde 33’e ulaştı. Hedefimiz, bu oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarmak. Ayrıca, suyu merkeze alan üretim planlaması ve kuraklığa karşı dayanıklı yeni türlerin geliştirilmesi, bu seferberliğin önemli yapıtaşları oldu. Su israfı yalnızca musluğu açık bırakmak değil; üretimde, tarımda, sanayide ve şehirlerde suyu verimsiz ve plansız kullanmaktır.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş da COP31’e 197 ülkeden 100 binden fazla insan katılacağını, COP31’in Türkiye'de yapılacak en büyük etkinlik olacağını söyledi.

