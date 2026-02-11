Alınan tedbirler sayesinde büyük ve küçükbaş sayısı artarken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, et başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi maksadıyla tarımsal ve hayvansal ürünlere yönelik gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

HABER MERKEZİ - Ramazan ayı öncesi gıda ürünlerinde arz sıkıntısı beklenmezken denetimler de sıklaştırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı 2025’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 artarak, 17 milyon 709 bine çıktı.

Bu dönemde sığır sayısı yüzde 4,3 artışla 17 milyon 544 bin, manda sayısı da yüzde 1,7 yükselişle 164 bin 785 oldu. Küçükbaş hayvan sayısı ise 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak, 57 milyon 874 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 5,9 yükselerek 46 milyon 689 bin, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artışla 11 milyon 186 bin başa çıktı. Bu yıl ette arz sıkıntısı beklenmezken diğer yandan bakanlık tarımsal ve hayvansal ürünlerde fiyat hareketlerine yakın takibe aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla iç ve dış piyasalarda tarımsal ve hayvansal ürünlere yönelik gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Bolat, ihtiyaç olması hâlinde üretici, tüketici ve sanayiciyi birlikte koruyacak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri zamanında aldıklarını kaydetti.

Ette sıkıntı yok! Hayvan sayısı arttı, fırsatçıya geçit verilmeyecek

İTHALATA VERGİ FRENİ

Bolat, ayrıca canlı hayvan ithalatında yüzde 26 ila yüzde 135, et ithalatında ise yüzde 40 ila yüzde 225 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulandığını hatırlattı. Et veya canlı hayvan ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısının arandığını, bu kapsamda söz konusu ürünlerin ithalatı için belirlenen gümrük vergilerinin ödenmesi ve ithalatta aranan diğer mevzuat gereklerinin yerinde getirilmesi gerektiğini ifade etti.

