Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da, yerel yönetimlerdeki yetki ve görev dağılımındaki problemler ele alındı. Mali konularda belediyelerin hareket alanının geniş olduğu, bunun suiistimale yol açtığı, birçok konuda acilen düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

EMRAH ÖZCAN - AK Parti MYK’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet yönetimindeki belediyeleri eleştirdi.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan “Muhalefetteki belediyeler hizmet etmiyorlar, hizmeti bizden bekliyorlar. Su meselesinde ‘Devlet Su İşleri çalışsın’ diyorlar. Biz çalışırız, biz milletimizi darda, sıkıntıda komayız. Suyu da getiririz ama bunun onların görevi olduğunu da millete anlatırız, anlatmamız da lazım. Ben Belediye Başkanı olduğum dönemde Istranca Dağlarından suyu tek başıma getirdim İstanbul’a. Bu mesele tecrübe ister, vizyon ister” dedi. Erdoğan, yaklaşan ramazan ayına ilişkin talimatlar da verdi. Teşkilat mensuplarının sahaya inmesini isteyen Erdoğan “Seferberlik duygusuyla milletimizin yanında yer alın. AK Parti milletin umududur, Cumhur İttifakı siyasetin merkezidir. Bunu hissettirin” diye konuştu. Toplantıda terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri adım atılmayacağını vurgulayarak, bu konudaki kararlı duruşun devam edeceğini söyledi. Suriye meselesine ilişkin ise “Süreci iyi yürüttük. Özellikle şu an gelinen nokta işleri hafifletti sorunların çözümünü kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

MALİ ALANDA KISITLAMA

Öte yandan toplantıda Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belediyelere yönelik hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler hakkında bir sunum yaptı. Edinilen bilgelere göre sunumda, belediyelerin mali yapısını disiplin altına alacak, hizmet önceliklerini netleştirecek ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek bir dizi öneriler yer aldı. Toplantıda yapılan değerlendirmede, seçim dönemlerinde parti ayrımı gözetmeksizin birçok belediye başkanının, belediye bütçesini aşan miktarlarda kredi kullandığı, bu durumun ise göreve sonradan gelen belediye başkanlarını mali açıdan zor durumda bıraktığı tespiti yapıldı. Belediyelerin borçlanma konusuna zaman ve miktar sınırı getirilmesi tartışıldı.

Bunun yanı sıra personel alımına sınırlandırma getirilmesine rağmen iştirak şirketleri üzerinden alımların sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Sunumda şu öneriler de yer aldı:

Belediye başkanları görevleri sırasında edindikleri mal varlıklarını açıklamalı.

Aylık ihale, sözleşme bilgi ve sayıları her ay kamuoyunu duyurulmalı.

Belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirilmesi yasaklanmalı.

Belediyelerin SGK borçlarını düzenli ödemesi sağlanmalı, birikmesine müsaade edilmemeli.

Her şey şeffaf olmalı.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

Bunların yanı sıra toplantıda vali ve kaymakamlara yetki devrinin gündeme gelmediği öğrenilirken, yerel yönetimlerdeki yetki ve görev dağılımındaki sorunların ele alındığı, tüm bu öneri ve tavsiyelerin AK Parti strateji toplantılarında detaylı bir şekilde masaya yatırılarak düzenlemenin somutlaştırılacağı öğrenildi.

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan düzenleme ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı için belediyelerin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi ve “Hizmet hiyerarşisi” oluşturulması öngörülüyor. Reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idare devreye girecek. Görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak, bazı yetkilerin devredilmesi de gündeme alınacak. Mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulacak. Yaz aylarında nüfusu artan turizm bölgelerinde farklı bütçe stratejileri uygulanması da masada.

Ayrıca Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Külliye’de bir araya geldi.

ERDOĞAN: SUYU TEK BAŞIMA GETİRDİM

MYK’da Erdoğan “Muhalefet yönetimindeki belediyeler hizmet etmiyor. Ben Belediye Başkanı olduğum dönemde Istranca Dağlarından suyu tek başıma getirdim İstanbul’a. Bu mesele tecrübe ister” dedi.

