31 Mart yerel seçimlerinden bu yana CHP’den 16 belediye başkanı istifa ederken bunların 14’ü AK Parti’ye katıldı. Benzer tablo TBMM’de de yaşandı.

BERAT TEMİZ - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasıyla birlikte CHP’deki erime yeniden gündeme geldi. Özgür Özel’in 5 Kasım 2023’te Genel Başkan seçilmesinden sonra 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde alınan başarı, parti içerisinde bitmeyen tartışmalar ve yönetim krizi yüzünden korunamadı.

YENİ ADRESLERİ AK PARTİ OLDU

Yerel seçimlerden bu yana CHP’den 16 belediye başkanı istifa etti. Bunlar; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan.

Başoğlu ve Özarslan hariç istifa eden belediye başkanlarının yeni adresi AK Parti oldu.

MECLİS’TE DE BENZER TABLO

Benzer bir durum Meclis grubunda da yaşandı. 2023 genel seçimlerinde Millet İttifakı partilerinden 39 isim dâhil 169 kişiyi Meclis’e sokan bu vekillerden bir kısmını elinde tutamadı. CHP’den istifa eden dokuz isimden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İstanbul Milletvekilleri İsa Mesih Şahin ile Ahmet Ersagun Yücel, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Konya Milletvekili Hasan Ekici ve Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti saflarına geçti.

Öte yandan, CHP listelerinden seçilen 20 milletvekili Yeni Yol Grubu çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdürürken, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile DEVA Partisi’nden ayrılan Burak Dalgın İyi Parti bünyesinde Meclis çalışmalarına devam ediyor. CHP listesinden seçilen Mustafa Yeneroğlu, Ediz Ün ve Selim Temurci de bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor. CHP yönetimi ise kendi listesinden seçilen ve daha sonra partilerinden ayrılan Doğan Demir, Mustafa Sarıgül, Evrim Rızvanoğlu, Seda Kaya Ösen, Selma Aliye Kavaf, Cem Avşar, Salih Uzun ve Cemal Enginyurt’un parti çatısı altında tutmayı başardı.



Haberle İlgili Daha Fazlası