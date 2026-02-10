Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na daha ağır mesajlar attı iddiası! Cem Küçük: Açıklarsa, Özel koltuğunda duramaz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği küfürlü mesajlar gündemdeki yerini korurken bir skandal iddia daha ortaya atıldı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Özel'in daha ağır mesajları geçtiğimiz yıl CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na attığını ifade etti. Küçük "Özlem Çerçioğlu o mesajları açıklarsa Özgür Özel koltuğunda duramaz" dedi.
- Cem Küçük, Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği iddia edilen küfürlü mesajları değerlendirdi.
- Küçük, Özgür Özel'in Özarslan'a gönderdiği mesajların daha ağırını, geçtiğimiz yıl CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na attığını iddia etti.
- Cem Küçük, Özlem Çerçioğlu'na gönderilen mesajların bir kısmını bildiğini belirterek, "Özlem Çerçioğlu o mesajları açıklarsa Özgür Özel koltuğunda duramaz" dedi.
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gönderilen 'küfürlü' mesajlara yönelik tartışmalar sürüyor.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında söz konusu mesajları değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, dikkat çeken bir ifadeler kullandı.
"ÖZEL DAHA AĞIRLARINI ÇERÇİOĞLU'NA GÖNDERDİ"
Küçük, Özgür Özel'in Özarslan'a gönderdiği mesajların daha ağırını geçtiğimiz yıl CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na attığını söyledi.
Özgür Özel'den 'küfür' itirafı! Mesajlarını satır satır okudu, skandal kelimeleri es geçti
"AÇIKLANIRSA ÖZEL KOLTUĞUNDA DURAMAZ"
CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'na gönderilen mesajların bir kısmını bildiğini vurgulayan Cem Küçük "Özlem Çerçioğlu o mesajları açıklarsa Özgür Özel koltuğunda duramaz" şeklinde konuştu.