Özgür Özel, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a gece yarısı açtı ağzını yumdu gözünü. Küfürden hakaretlere kadar her şeyi saydıran Özel’e kendi partisi dâhil toplumun her kesiminden tepki yağdı. Suç duyurusunda bulunan Özarslan ise “Hacı anama ‘kötü kadın’, rahmetli hacı babama ‘yokmuş’ gibi muamele yapan o p.ç lafının hesabını soracağım sana” dedi.

Ana muhalefet partisi CHP’de sular durulmuyor. Hemen her gün bir krizle uyanan CHP’nin yeni krizi yine Genel Başkan Özgür Özel kaynaklı oldu. Genel Başkanlığa geçtiğinden beri CHP’yi sadece siyasal anlamda değil her açıdan dibe doğru sürükleyen Özgür Özel bu sefer de küfürlü sözleri ile Türkiye’nin gündemine oturdu. Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek yerine kriz üretmeyi tercih eden Özgür Özel, kendi partisinin belediye başkanlarından olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a sosyal medyadan attığı küfürlü mesajlar ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ÖNERİLEN HABERLER POLİTİKA Mesut Özarslan’dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

TEPKİ YAĞIYOR

Özarslan’ın istifa edeceği söylentilerinin ayyuka çıktığı günün gecesinde Özgür Özel, klavyenin başına geçerek hakaretleri peş peşe sıraladı. Mesut Özarslan’a attığı mesajların bir yerinde “p.ç” tabirini de kullanan Özgür Özel’in bu sözleri büyük tepkiye yol açtı.

“Sağ” tandanslı olan ve yerel seçimlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından CHP’ye monte edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilk tepki olarak CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Peşinden de Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

“YAKIŞIYOR MU SANA”

“Benim Hacı anama ‘kötü kadın’ ve rahmetli Hacı babama yokmuş gibi muamele yapan, o p.ç lafının hesabını soracağım sana” diyen Özarslan kameralar karşısına geçerek şunları söyledi: “Sen koskoca bir partinin genel başkanısın; bunlar yakışıyor mu sana? P.ç lafı ne demektir? Ben başka bir şey mi anlıyorum? Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye’ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır.”

“YAVAŞ DA BEZMİŞ”

Hızını alamayan Özarslan bir salvo da ABB Başkanı Mansur Yavaş’a savurdu. Kendisini eleştiren Yavaş’a seslenen Özarslan, “Mansur Başkan’ın Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Kendisiyle ilgili benim hiçbir sorunum yok. Mansur Yavaş da bezgin bir şekilde CHP’de durmaktadır. Allah Yavaş’ı da kurtarsın. Yüce Mevla’m yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU YAPTI

AK Parti’ye geçeceği iddialarını da cevaplandıran Mesut Özarslan, şu an için hiçbir partiye geçme gibi bir düşüncesinin ve eyleminin olmadığını söyledi. “Halka hizmet şiarında halkımıza hizmet etmeye devem edeceğiz” diyen Özarslan, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

“SEVİNÇ DENİLEN ADAM…”

Şaban Sevinç’i de eleştiren Özarslan, “Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul’daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır” diye konuştu.

7 İSTİFA DAHA GELDİ

Özarslan ayrıca şunları söyledi: Yedi meclis üyemiz benimle birlikte istifa etti. Ben asla mobbing yapmadım, bana güvenip istifa ettiler. Çok büyük bir tepki de yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Gereksiz telefonlara çıkmadım doğrudur, saçma sapan bir noktaya çekilmek istendi ben de ona müsaade etmedim.

CHP’de küfür depremi! Özel krizlere bir yenisi daha eklendi

MEZAR BAŞINDA İÇEN KLAVYENİN BAŞINDA DA İÇER

Berat Temiz / ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a gece yarısı attığı küfürlü mesajlara toplumun her kesiminden büyük tepki geldi.

Vatandaşlar sosyal medyadan Özgür Özel’i eleştiri yağmuruna tutarken, siyaset dünyasından da benzer açıklamalar peş peşe yağdı. AK Parti milletvekilleri Özel’e tepki gösterirken, İyi Partili isimlerden de dikkat çeken mesajlar geldiği görüldü. Özgür Özel’in açıklamalarına CHP içerisinden tepkiler olduğu ancak “ihraç” korkusuyla bunların dile getirilmediği ifade edildi. İşte o tepkilerden bazıları:

MUSTAFA VARANK (AK Parti Milletvekili): Sarhoştan genel başkan olmaz.

Sarhoştan genel başkan olmaz. REFİK ÖZEN (AK Parti Milletvekili): Küfürbazdan genel başkan olur mu hiç! Olmuş...

Küfürbazdan genel başkan olur mu hiç! Olmuş... MUHAMMET MÜFİT AYDIN (AK Parti Milletvekili): Kişi dili altında gizlidir (Hazreti Ali’nin sözü).

Kişi dili altında gizlidir (Hazreti Ali’nin sözü). Halil Eldemir (AK Parti Milletvekili): Her zaman olduğu gibi içip, içip yazma klasiği. Mezarlıkta içen, klavyenin başında niye içmesin.

Her zaman olduğu gibi içip, içip yazma klasiği. Mezarlıkta içen, klavyenin başında niye içmesin. MEHMET ŞAHİN (AK Parti Milletvekili): İçkiden sakının. Çünkü o bütün kötülüklerin anasıdır.

İçkiden sakının. Çünkü o bütün kötülüklerin anasıdır. MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İyi Parti Genel Başkanı): Dolayısıyla bu kabil olaylar İyi Parti’ye yönelik bir biçimde yapıldığında ses çıkarmayanlar, bugün feryat figan ediyorlar.

Dolayısıyla bu kabil olaylar İyi Parti’ye yönelik bir biçimde yapıldığında ses çıkarmayanlar, bugün feryat figan ediyorlar. METİN ERGUN (İyi Parti Milletvekili) : Men dakka dukka.

: Men dakka dukka. ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (İYİ Parti Milletvekili): İyi Parti’den onlarca istifa oldu, kimse Dervişoğlu için edebini, ağzını bozdu, yakışmayacak bir şey yaptı diyemedi. Her defasında sabırla, itidalle hareket etti. Vatandaşımız, Özgür Özel’in bir genel başkana yakışmayacak üslubunu görünce aradaki farkı çok iyi anlamıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası