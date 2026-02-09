CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine tehdit mesajları atarak küfür ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün CHP'den istifa ettiğini açıklamış, istifa kararı sonrasında CHP’lilerin tepkisini toplamıştı. Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP içerisinde bazı klik ve odakların sistemli bir dedikodu ve algı faaliyeti başlattığını söylemişti.

“ÖZEL’DEN TEHDİT VE İFTİRA MESAJLARI GELDİ”

En son 6 Ocak 2026 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Keçiören'in sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Mesut Özarslan, şunları söylemişti:

Bir belediye başkanının, özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 7 Şubat 2026 tarihi saat 23.59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik WhatsApp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir.

Partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

“İSTİFA EDİYORUM”

“Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?” diyerek tepki gösteren Özarslan “Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” sözleri istifasını duyurmuştu.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine tehdit mesajları atarak küfür ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bugün Özgür Özel hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

