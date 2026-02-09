Bursa'da dehşet! Eniştesini sokak ortasında 8 kurşunla öldürdü
Bursa’da Fırat Ç., sokakta karşılaştığı 30 yaşındaki eniştesi Alperen Şahin'i 8 kurşunla öldürdü. Öğrenci olduğu öğrenilen zanlı kısa sürede yakalandı.
Yıldırım'ın Fidyekızık Mahallesi'nde çıkan bir tartışma sonucu Fırat Ç., eniştesi Alperen Şahin'i 8 kurşunla vurarak öldürdü ve ardından polise teslim oldu.
- Yıldırım'ın Fidyekızık Mahallesi'nde enişte-kayınbirader arasında tartışma çıktı.
- Fırat Ç., tartıştığı eniştesi Alperen Şahin'i tabancayla 8 kurşunla vurdu.
- Ağır yaralanan Alperen Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Şüpheli Fırat Ç., olayın ardından evine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
- Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
Bugün sabah saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesi’nde, eniştesi Alperen Şahin ile tartıştığı öğrenilen Fırat Ç., 6. Lale Sokak üzerinde Şahin ile karşı karşıya geldi.
8 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Fırat Ç., yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş açtı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Alperen Şahin ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
EVİNDE YAKALANDI
Olay sonrası cinnet geçirdiği iddia edilen şüpheli Fırat Ç.’nin, evine gelen polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.