CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hakaret ve küfrüne maruz kaldığını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partiden istifa etti. Özel'in attığı öne sürülen küfürlü mesajlar gündeme bomba gibi düşerken, AK Partili Mustafa Varank'tan çok konuşulacak bir 'sarhoş' paylaşımı geldi.

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hakaret ve tehdit mesajları aldığını açıklayarak partisinden istifa etti.

ÖZEL'İN KÜFÜR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Özarslan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin parti içinde rahatsızlığa neden olduğunu bu görüşme sonrası hedef haline getirildiğini söyleyerek "Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Bu kabul edilemez. bunları yalanlaması mümkün değil. O mesaj hâlâ duruyor ve kayıtlı" dedi.

Mustafa Varank'tan Özel'in küfürlü mesajlarına bomba gönderme: Sarhoştan olmaz!

"SENİ DOĞURAN ANA SENDEN UTANIR YALAKA"

Bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken, sosyal medyada Özel'in attığı mesajlar olduğu iddia edilen konuşmalar yayınlandı. Bu mesajlarda "Onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun. O zaman sen layığını bulmuşsun. Ama gün gelince ben sana yapıştırırım. Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Köpek. S… git. Alçak köpek s… git. Yalaka. Karaktersiz p…. Seni doğuran ana senden utanır." ifadeleri yer aldı.

Mustafa Varanktan Özelin küfürlü mesajlarına bomba gönderme: Sarhoştan olmaz!

ÖZEL, KÜFÜR İDDİALARINI REDDETTİ

Mesajların sızdırılmasının ardından Özel'in gece yarısı bu mesajlar alkolün etkisi altındayken gönderdiği iddia edildi. Özel tarafından yapılan ilk açıklamada "Aileye hiçbir şey yok asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra 'Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim" şeklinde konuştu.

VARANK'TAN 'SARHOŞ' PAYLAŞIMI

Bu açıklamaların ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. X hesabından yapılan paylaşımda "Sarhoştan genel başkan olmaz!" denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası