Yozgat TOKİ kura sonucu canlı yayında noter huzurunda açıklanmaya başladı. Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Binlerce hak sahibi 500 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirilen Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları için asil/yedek isim listesi sorgulama ekranına yöneldi.

Yozgat TOKi kura sonucu için kura çekimi bugün 11.00'de canlı yayında başladı. Noter eşliğinde çekilen konut kurasında hak sahipleri belirleniyor. Merkezde 630 konut için kura gerçekleştirilirken, Akdağmadeni’nde 313 konut ve Belekçehan’da 63 konut, Oluközü’nde 50 konut için hak sahipleri açıklanıyor. Diğer ilçeler için de kura çekimi sonuçları netlik kazanmaya başladı. İşte, TOKİ Yozgat kura çekimi sonuçları ve asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

YOZGAT TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Yozgat’ta sosyal konut projelerine yönelik kura çekimi 9 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’de başladı. Kuranın başlaması ile gözler TOKİ kura sonucu sorgulama ekranına çevrildi.

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği bilgileri, noter onay süreci tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, sistem üzerinden il ve proje seçimi yaparak sonuçlarını sorgulayabiliyor.

YOZGAT TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YOZGAT TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayında duyuruldu. İsim listeleri kişisel hakların korunması nedeniyle ad ve soyadın ilk harfleri, TC kimlik numarasının ilk 4 hanesi ve katılım grubu şeklinde canlı yayında açıklandı.

Noter işlemleri de tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri TOKİ tarafından resmi sitede de duyurulacak. Noter onayı tamamlandığında aynı bilgiler e-Devlet sisteminde yer alacak. Başvuru sahipleri e-Devlet üzerinden “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranına giriş yaparak asil ya da yedek durumlarını öğrenebilecekler.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ.

YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 YOZGAT MERKEZ YOZGAT MERKEZ 630/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 630 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 2 YOZGAT AKDAĞMADENİ YOZGAT AKDAĞMADENİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 3 YOZGAT AKDAĞMADENİ YOZGAT AKDAĞMADENİ BELEKÇEHAN 63/500000 SOSYAL KON.P. 63 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 4 YOZGAT AKDAĞMADENİ YOZGAT AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ 50/500000 SOSYAL KON.P. 50 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 5 YOZGAT AYDINCIK YOZGAT AYDINCIK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 6 YOZGAT BOĞAZLIYAN YOZGAT BOĞAZLIYAN 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 7 YOZGAT BOĞAZLIYAN YOZGAT BOĞAZLIYAN SIRÇALI 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 8 YOZGAT BOĞAZLIYAN YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 9 YOZGAT BOĞAZLIYAN YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI 63/500000 SOSYAL KONUT P. 63 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. 10 YOZGAT ÇANDIR YOZGAT ÇANDIR 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 11 YOZGAT ÇAYIRALAN YOZGAT ÇAYIRALAN 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 12 YOZGAT ÇEKEREK YOZGAT ÇEKEREK 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 13 YOZGAT ÇEKEREK YOZGAT ÇEKEREK ÖZÜKAVAK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. 14 YOZGAT KADIŞEHRİ YOZGAT KADIŞEHRİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 15 YOZGAT SARAYKENT YOZGAT SARAYKENT ve OZAN 100/500000 SOSYAL KON.P. 100 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 16 YOZGAT SARIKAYA YOZGAT SARIKAYA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 17 YOZGAT SARIKAYA YOZGAT SARIKAYA KARAYAKUP 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 18 YOZGAT SORGUN YOZGAT SORGUN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 19 YOZGAT SORGUN YOZGAT SORGUN ÇİĞDEMLİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 20 YOZGAT SORGUN YOZGAT SORGUN YENİYER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 21 YOZGAT ŞEFAATLİ YOZGAT ŞEFAATLİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 22 YOZGAT YENİFAKILI YOZGAT YENİFAKILI 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU 23 YOZGAT YERKÖY YOZGAT YERKÖY 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 YOZGAT VALİLİĞİ KONFERANS SALONU

