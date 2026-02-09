Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Resmi nüfus verilerine göre Türkiye’nin en az nüfuslu ilçeleri de belli oldu. Verilerde nüfusu binlerle ifade edilen yerleşim yerleri de dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkemizin en kalabalık ve en az nüfuslu ilçelerini açıkladı. TÜİK tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye'nin en kalabalık şehri 15 milyonu aşan nüfusuyla yine İstanbul oldu. Listenin sonunda yer alan Bayburt ise 82 bin 836 kişiyle nüfusu en düşük il olarak kayıtlara geçti.

Bu ilçede sadece 1.704 kişi yaşıyor! Türkiyenin en az nüfuslu ilçeleri açıklandı!

EN AZ NÜFUSLU DİĞLER İLLER

Bayburt’u, 85 bin 83 kişi ile Tunceli, 90 bin 392 kişi ile Ardahan, 138 bin 807 kişi ile Gümüşhane ve 157 bin 363 kişi ile Kilis takip etti.

NÜFUSU EN AZ İLÇE KONYA'DA

Konya’nın Yalıhüyük ilçesi 1.704 kişiyle Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl’ün Yayladere ilçesi 1.889, Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi ise 1.977 kişiyle Yalıhüyük’ü takip etti.

YALIHÜYÜK'ÜN TARİHİ

Yalıhüyük adı ilçemizde bulunan Hüyük’ten alınmıştır. Buraya en yakın yerleşim yerleşim yeri, Yalıhüyük – Seydişehir karayolunun sağında Suğla gölünün tam karşısına düşen eski Saray yerleşim birimidir.

Yüzey araştırmalarında eski Tunç çağı, Helenistik ve Roma dönemlerine ait toprak üstü malzemenin olduğu tespit edilmiştir. Bu da gösteriyor ki Yalıhüyük M.Ö. 2000 yıllarına dayanan bir geçmişe sahiptir.

Yalihüyük'te bulunan birçok evin duvarlarında kabartma taş resimler bulunmaktadır. Günümüze kadar korunabilen bazı eserlerin üzerindeki yazılardan ve kabartma resimlerden anlaşılan Bizans dönemi Efes kültürüne ait izler vardır.

30 Temmuz 1971'de belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 1990 yılında Bozkır İlçesinin bir kasabası iken ilçe statüsüne yükseltildi.



