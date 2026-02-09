Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Gram altın 7.811 liralık, ons altın ise 5.595 dolarlık rekorunun ardından geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşamıştı.



Gram altın fiyatı zirveden 1.600 lira, ons altın ise 1.100 dolar gerilemişti. Ancak altın fiyatları daha sonra yeniden toparlanmaya başladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Gram altın şu sıralar 7 bin liranın üzerinde, ons altın ise 5 bin doların üzerinde hareket ediyor.



ABD'Lİ BANKADAN YENİ ANALİZ Vatandaş altın fiyatlarının geleceğini merak ederken, ABD'li bankacılık devi Wells Fargo'dan altınla ilgili yeni bir analiz geldi.



WELLS FARGO ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ Dev banka yıl sonu altın fiyatı tahminini yukarı çekti. Peki ABD'li bankanın tahminine göre, bugün altın alan ne kadar kazanç sağlayacak?

ONS ALTIN TAHMİNİ 6 BİN DOLARI AŞTI Wells Fargo, daha önce 4.500-4.700 dolar aralığı olarak açıkladığı ons altın tahminini, 6.100-6.300 dolar aralığına çıkardı.



ŞİMDİ ALTIN ALAN NE KADAR KAZANIR? Wells Fargo böylece altının yıl sonuna kadar %23 ile %27 arasında bir değer kazancı potansiyeli taşıdığını öngörüyor.



