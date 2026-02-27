Fransa, İran ile ABD arasında artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına "hava sahasının kapanabileceği ve uçuşların aksayabileceği" uyarısında bulunarak İsrail, Kudüs ve Batı Şeria’ya seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da yükselen tansiyonun ardından vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Özellikle İran ile ABD arasında olası bir çatışma riskine dikkat çeken Paris yönetimi, vatandaşlarından İsrail, Kudüs ve Batı Şeria’ya zorunlu olmadıkça gitmemelerini istedi.

Bakanlık açıklamasında, İran’daki güvenlik durumunun bölge genelinde etkili olabileceği vurgulandı. Ayrıca artan gerilimin hava sahalarının geçici olarak kapatılmasına, uçuş iptallerine ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açabileceği ifade edildi.

"DİKKATLİ VE TEMKİNLİ OLUN"

Halihazırda İran’da bulunan Fransız vatandaşlarına ise dikkatli ve temkinli olmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, kalabalık etkinlikler, gösteriler ve toplu organizasyonlardan uzak durulması gerektiği özellikle belirtildi.

Fransa ayrıca, İsrail’de bulunan vatandaşlarından da gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi. Bu kapsamda, Fransa’nın Tel Aviv ve Kudüs’teki diplomatik temsilciliklerinin resmi duyurularının düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edildi.

