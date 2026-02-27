Nemrut Kalderası, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsünde yeniden belirlendi. Kararla birlikte bölgenin doğal yapısı ve biyolojik çeşitliliği daha güçlü şekilde güvence altına alındı.

Bitlis sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin en önemli doğal miras alanları arasında gösterilen Nemrut Kalderası için kritik bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldera, “Kesin Korunacak Hassas Alan” statüsü kapsamında yeniden tanımlandı.

Yeni statünün, Nemrut Kalderası’nın Milli Park tescil sürecinde önemli aşamalardan biri olduğu belirtildi. Kararın; bilimsel raporlar, saha incelemeleri ve ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Resmi Gazetede yayımlandı! Türkiyenin doğal mirası için yeni dönem

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM HEDEFİ

Alınan kararla birlikte bölgenin doğal yapısının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi ve ekolojik dengenin muhafaza edilmesi hedefleniyor. Ayrıca koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin planlanması amaçlanıyor.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kararın yayımlanmasıyla birlikte koruma sürecinin resmen tamamlandığı vurgulandı. Milli Park sürecinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bölgenin doğal değerlerinin korunması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve alanın gelecek nesillere aktarılması için kapsamlı çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

Valilik koordinasyonunda sürdürülecek projelerle, Nemrut Kalderası’nın hem korunması hem de tanıtım faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

