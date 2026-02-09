Esenyurt'tan Türkiye'de bir ilk! Nüfusuyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Türkiye'nin 2025 nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklanırken, İstanbul'un Esenyurt ilçesi tarihi bir eşiği geçti. 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe olan Esenyurt, Lüksemburg, Karadağ ve Malta başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
Türkiye'nin 2025 nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklandı. İstanbul'un nüfusu, geçen yıl bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükselirken, nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt olarak kayıtlara geçti.
ESENYURT, NÜFUSU 1 MİLYONU GEÇEN İLK İLÇE OLDU
İstanbul'da nüfusun en kalabalık olduğu ilçe olan Esenyurt'ta 2025 yılı nüfusu 1 milyon 3 bin 905 olarak belirlendi. Böylece, Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.
2. SIRADA GAZİANTEP ŞAHİNBEY VAR
Esenyurt'u 957 bin 792 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey, 952 bin 198 kişiyle Ankara'nın Çankaya, 931 bin 722 kişiyle Ankara'nın Keçiören ve 905 bin 880 kişiyle Gaziantep'in Şehitkamil ilçeleri izledi.
ESENYURT, AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİ BIRAKTI
1 milyonu aşan nüfusuyla gündem olan İstanbul'un Esenyurt ilçesi çok sayıda Avrupa ülkesini de geride bıraktı.
İşte nüfusu Esenyurt'tan az olan Avrupa ülkeleri ve mevcut nüfus sayıları:
- Lüksemburg: 654 bin 768
- Karadağ: 626 bin 485
- Malta: 535 bin 65
- İzlanda: 375 bin 319
- Andorra: 80 bin 88
- Lihtenştayn: 39 bin 585
- Monako: 36 bin 298