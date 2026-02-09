Türkiye'nin 2025 nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklanırken, İstanbul'un Esenyurt ilçesi tarihi bir eşiği geçti. 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe olan Esenyurt, Lüksemburg, Karadağ ve Malta başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Türkiye'nin 2025 nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklandı. İstanbul'un nüfusu, geçen yıl bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükselirken, nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt olarak kayıtlara geçti.

ESENYURT, NÜFUSU 1 MİLYONU GEÇEN İLK İLÇE OLDU

İstanbul'da nüfusun en kalabalık olduğu ilçe olan Esenyurt'ta 2025 yılı nüfusu 1 milyon 3 bin 905 olarak belirlendi. Böylece, Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.

Esenyurt

2. SIRADA GAZİANTEP ŞAHİNBEY VAR

Esenyurt'u 957 bin 792 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey, 952 bin 198 kişiyle Ankara'nın Çankaya, 931 bin 722 kişiyle Ankara'nın Keçiören ve 905 bin 880 kişiyle Gaziantep'in Şehitkamil ilçeleri izledi.

ESENYURT, AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİ BIRAKTI

1 milyonu aşan nüfusuyla gündem olan İstanbul'un Esenyurt ilçesi çok sayıda Avrupa ülkesini de geride bıraktı.

İşte nüfusu Esenyurt'tan az olan Avrupa ülkeleri ve mevcut nüfus sayıları:

Lüksemburg: 654 bin 768

654 bin 768 Karadağ: 626 bin 485

626 bin 485 Malta: 535 bin 65

535 bin 65 İzlanda: 375 bin 319

375 bin 319 Andorra: 80 bin 88

80 bin 88 Lihtenştayn: 39 bin 585

39 bin 585 Monako: 36 bin 298

Haberle İlgili Daha Fazlası