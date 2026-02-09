YKS 2026 başvuruları başladı. Milyonlarca aday, sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri ve ücret detaylarını yakından takip ediyor. ÖSYM AİS üzerinden yapılan başvurularla ilgili ayrıntılar netleşirken, üniversite sınavına girecek milyonlarca aday için kritik günler başladı. İşte, 2026 YKS ÖSYM AİS başvuru ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında adayların başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütülüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar için başvuru ve ödeme sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru takvimine göre adaylar, başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra sistem başvuruya kapatılacak ve geç başvuru süreci dışında işlem yapılmayacak. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için yalnızca formun doldurulması yeterli olmayacak. Adayların, seçtikleri oturumlara ait sınav ücretlerini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor.

2026 YKS ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI

YKS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav oturumlarını seçebiliyor ve başvuru formunu onaylayabiliyor. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerinin güncel olması önemli. Sistem üzerinden yapılacak başvurularda fotoğraf, iletişim bilgileri ve öğrenim durumu gibi alanların kontrol edilmesi gerekiyor. Başvuru kılavuzunda yer alan uyarılara göre eksik veya hatalı bilgiyle yapılan başvurulardan adayın kendisi sorumlu olacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti, her bir oturum için 700 TL olarak belirlendi. TYT, AYT ve YDT’ye girecek adaylar, katılacakları her sınav için ayrı ücret ödeyecek.

