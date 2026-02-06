2026 YKS başvurularının başlamasıyla üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2026 YKS başvuru ücretlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda TYT, AYT ve YDT oturumları için uygulanacak sınav ücretleri ve ödemelerin nasıl yapılacağı netlik kazandı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda adaylar, başvuru ekranına giderken sınav ücretleriyle ilgili bilgileri yakından takip ediyor. Peki, YKS TYT, AYT, YDT sınav ücreti ne kadar?

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başlayan YKS başvurularının ardından başvuru ücretleri de netlik kazandı. Buna göre her bir oturum için (TYT, AYT, YDT) için başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi.

YKS TYT, AYT, YDT sınav ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti 2026

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

ÖSYM'de yer alan sınav duyurusunda yer alan bilgilere göre sınav ücretlerinin nasıl ödeneceği konusu da netleşti:

"Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://sanalpos.osym.gov.tr/)"

Haberle İlgili Daha Fazlası