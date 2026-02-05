Kaydet

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi’nde son iki ayda gerçekleşen seri hırsızlık olaylarını aydınlatmak için özel bir ekip kurdu. 6 kilometrelik güzergahtaki 73 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceleyen uzman ekipler, gece karanlığında şüphelinin montundaki fosfor parlamasını fark ederek kimlik tespiti yaptı. Kendi mahallesindeki komşularını hedef alan ve operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

