Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları: TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi asil/yedek isim listesi
Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! Merkez ilçeler Dulkadiroğlu ve Onikişubat başta olmak üzere Andıran, Afşin, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve diğer ilçelerde planlanan konutlar için kura çekimi 5 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. İşte Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları 5 Şubat 2026 Perşembe günü yapılan canlı yayın ile açıklanmaya başladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleşen TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi ile hak sahipleri tek tek belli oluyor. İşte, Kahramanmaraş TOKİ kura asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Kahramanmaraş’ta 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklanıyor. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği bilgileri, noter onay süreci bittikten sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinde erişime açılıyor.
KAHRAMANMARAŞ TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sona erdiğinde asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri TOKİ tarafından proje bazlı olarak resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Noter onay işlemleri bittikten sonra bilgiler e-Devlet sistemine de yüklendiği için vatandaşlar e-Devlet üzerinden “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranından da asil-yedek durumlarını detaylı şekilde görebiliyor.
KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|KAHRAMANMARAŞ
|MERKEZ
|KAHRAMANMARAŞ MERKEZ (DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT) 4800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4800
|EMLAK KATILIM BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|2
|KAHRAMANMARAŞ
|AFŞİN
|KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|HALK BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|3
|KAHRAMANMARAŞ
|ANDIRIN
|KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|4
|KAHRAMANMARAŞ
|ÇAĞLAYANCERİT
|KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|30
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|5
|KAHRAMANMARAŞ
|EKİNÖZÜ
|KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|35
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|6
|KAHRAMANMARAŞ
|ELBİSTAN
|KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1500
|HALK BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|7
|KAHRAMANMARAŞ
|GÖKSUN
|KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|180
|HALK BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|8
|KAHRAMANMARAŞ
|NURHAK
|KAHRAMANMARAŞ NURHAK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|9
|KAHRAMANMARAŞ
|PAZARCIK
|KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
|10
|KAHRAMANMARAŞ
|TÜRKOĞLU
|KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 350/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|350
|HALK BANKASI
|05.02.2026
14:00
|KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ