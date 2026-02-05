Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! Merkez ilçeler Dulkadiroğlu ve Onikişubat başta olmak üzere Andıran, Afşin, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve diğer ilçelerde planlanan konutlar için kura çekimi 5 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. İşte Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları 5 Şubat 2026 Perşembe günü yapılan canlı yayın ile açıklanmaya başladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleşen TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi ile hak sahipleri tek tek belli oluyor. İşte, Kahramanmaraş TOKİ kura asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi asil/yedek isim listesi

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kahramanmaraş’ta 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklanıyor. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği bilgileri, noter onay süreci bittikten sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinde erişime açılıyor.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sona erdiğinde asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri TOKİ tarafından proje bazlı olarak resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Noter onay işlemleri bittikten sonra bilgiler e-Devlet sistemine de yüklendiği için vatandaşlar e-Devlet üzerinden “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranından da asil-yedek durumlarını detaylı şekilde görebiliyor.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KAHRAMANMARAŞ MERKEZ (DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT) 4800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4800 EMLAK KATILIM BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 2 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 HALK BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 3 KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 4 KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 30 ZİRAAT BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 5 KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 35 ZİRAAT BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 6 KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1500 HALK BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 7 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 180 HALK BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 8 KAHRAMANMARAŞ NURHAK KAHRAMANMARAŞ NURHAK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 ZİRAAT BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 9 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 ZİRAAT BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 10 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 350/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI 05.02.2026

14:00 KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

