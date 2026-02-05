Muğla su kesintisi 5 Şubat listesi MUSKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Muğla'da yaşayan vatandaşlar kesintilerin başlaması ile beraber ''Bodrum, Marmaris, Milas ve Seydikemer'de sular ne zaman gelecek?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte MUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve planlı kesinti listesi...

MUSKİ’nin arıza ve bakım kayıtlarına göre Bodrum, Seydikemer, Marmaris ve Milas ilçelerinde plansız su kesintileri yaşanırken, bazı mahallelerde kesinti süresi saatlerce devam edecek. Bodrum’da birden fazla mahalleyi etkileyen arızalar nedeniyle “Sular ne zaman gelecek?” sorusu sorgulanmaya başlandı. İşte MUSKİ Muğla su kesintisi 5 Şubat listesi...

MUSKİ Muğla su kesintisi 5 Şubat: Bodrum, Marmaris, Milas ve Seydikemerde sular ne zaman gelecek?

MUSKİ SU KESİNTİSİ 5 ŞUBAT

MUSKİ verilerine göre 5 Şubat 2026 tarihinde Muğla genelinde farklı saatlerde başlayan plansız kesintiler kayıtlara geçti. Bodrum ve Seydikemer’de devam eden arızalar için 6 saatlik kesinti süresi verildi.

Aynı şekilde Marmaris için 2 saat sürecek bakım duyurulurken Milas'ta başlayan bakım çalışması tamamlandı.

MUSKİ Muğla su kesintisi 5 Şubat: Bodrum, Marmaris, Milas ve Seydikemerde sular ne zaman gelecek?

BODRUM, MARMARİS, MİLAS VE SEYDİKEMER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BODRUM SU KESİNTİSİ

İşleme Alındı

Kesinti Tarihi: 05.02.2026 14:41

Etkilenen Mahalleler: GÖLBAŞI, MUMCULAR

Kesinti Türü: Plansız

Tahmini Süre: 6 Saat



BODRUM SU KESİNTİSİ

İşleme Alındı

Kesinti Tarihi: 05.02.2026 14:40

Etkilenen Mahalleler: KARAOVA

Kesinti Türü: Plansız

Tahmini Süre: 6 Saat



SEYDİKEMER SU KESİNTİSİ

İşleme Alındı

Kesinti Tarihi: 05.02.2026 10:05

Etkilenen Mahalleler: EŞEN

Kesinti Türü: Plansız

Tahmini Süre: 5 Saat

MUSKİ Muğla su kesintisi 5 Şubat: Bodrum, Marmaris, Milas ve Seydikemerde sular ne zaman gelecek?



MARMARİS SU KESİNTİSİ

İşleme Alındı

Kesinti Tarihi: 04.02.2026 18:35

Etkilenen Mahalleler: TEPE

Kesinti Türü: Plansız

Tahmini Süre: 2 Saat



MİLAS U KESİNTİSİ

Tamamlandı

Kesinti Tarihi: 04.02.2026 16:10

Etkilenen Mahalleler: AYDINLIKEVLER

Kesinti Türü: Plansız

Tahmini Süre: 4 Saat

MUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberle İlgili Daha Fazlası