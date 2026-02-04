GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)
Gediz Elektrik duyurusuna göre planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında İzmir’de 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin büyük bölümü “şebeke yenileme ve bakım çalışmaları” nedeniyle yapılırken, bazı ilçelerde aynı gün içinde birden fazla kesinti planı duyuruldu. İşte GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi...
GDZ elektrik kesintisi listesini duyurdu! Paylaşılan bilgilere göre kesinti yaşanacak ilçeler arasında Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karabağlar yer alıyor. Bornova, Buca ve Gaziemir’de ise 4 Şubat itibarıyla bazı mahallelerde kesintilerin başladığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.
GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5-6 ŞUBAT LİSTESİ
İZMİR ALİAĞA ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3613330
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy ( Dönmez Sk. Er Sk. Kalaycı Küme Evleri Kara Sk. Ova Cd. Şahin Sk. Bayrak Sk. Bozköy Tepe Sk. Bozköy Okul Sk. 13/3. Sk. Ana Sk. 13/13. Sk. )
İZMİR BAYINDIR ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3611065
BAYINDIR / İZMİR
Camii ( Bedesten Sk. Kestane Pazarı Sk. Ekmekçi İrimi Sk. )
Kurt ( Cumhuriyet Meydanı Sakarya Sk. Uzun Çarşı Sk. Eski Kasaplar Sk. Merkez Hacı Ahmet Sk. Aşçı Hüseyin Sk. )
Mithatpaşa ( Mahmut Şevket Paşa Cd. Kazım Paşa Cd. Hükümet Cd. Hastane Cd. Günalp Varol Cd. Fevzi Paşa Cd. Eski Bayram Yeri Sk. Atatürk Cd. Park Gç. İnkılap Cd. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3613358
BAYINDIR / İZMİR
Mektep ( Mithat Paşa Cd. Toplu Konut Sk. Vali Kazım Dirik Cd. Vidin Sk. Yaşar Doğu Cd. Okul Sk. Şehit Oktay Ardıç Sk. 1001. Sk. Konut Sk. )
Arıkbaşı ( İstasyon Yolu Sk. Çırpı Havuzbaşı Cd. Huzur Sk. Şehitlik Küme Evleri )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3619633
BAYINDIR / İZMİR
Zeytinova ( Burgaz Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3619665
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Fatih ( Arap Kirli Küme Evleri Beylik Küme Evleri )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3619670
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı ( Tokatbaşı Yolu Küme Evleri İkinci Malal Küme Evleri macit kasap oğlu grb sulama )
Fırınlı ( Yenice Kuyu Küme Evleri )
Yeşilova ( Köy İçi Yol )
Elifli
Fatih ( İsmail Uslu Sulama Grb.tr Arap Kirli Küme Evleri )
Sadıkpaşa
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3621042
BAYINDIR / İZMİR
Bıyıklar ( Hükümet Önü Cd. Tariş Sk. Kubilay Cd. )
Mithatpaşa ( Hastane Cd. İnkılap Cd. )
Fatih ( Dedeağaçlı Sk. Toros Cd. Hasan Tahsin Cd. Fabrika Önü Cd. Sanayi Çarşısı Küme Evleri )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3621052
BAYINDIR / İZMİR
Fatih ( Toros Cd. Uludağ Sk. )
Demircilik ( Yunus Emre Sk. Salih Uçak Sk. Osmanbey Sk. Menderes Blv. MEHMET AKİF Ergenekon Gç. Sk. Fabrika Önü Cd. Hasan Tahsin Cd. )
İZMİR BAYRAKLI ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3615168
BAYRAKLI / İZMİR
Muhittin Erener ( 2143. Sk. 2100. Sk. 2172. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Kesinti ID : 3619628
BAYRAKLI / İZMİR
Soğukkuyu ( 6062/1. Sk. Barış Cd. 6062. Sk. 6061/2. Sk. )
Emek ( Anadolu Cd. )
İZMİR BERGAMA ’de 12 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3611270
BERGAMA / İZMİR
Ulucamii ( Menekşe Çk. Sıtkıye Sk. Tabak Köprü Cd. Turan Sk. İttihat Terakki Cd. Seda Sk. Kılıçaslan Sk. )
Barbaros ( İstiklal Cd. Değirmen Sk. Barbaros 1. Çıkmaz Sk. Barbaros 2. Çıkmaz Sk. Yılanlı 1. Çk. Sk. Barbaros 4. Çıkmaz Sk. Kınık Cd. Cami Kebir Cd. Karabey Çıkmazı Sk. Lökçü İmam Çk. Mermer Direkler Cd. Uzun Çıkmazı Sk. Yılanlı Sk. )
Fevzipaşa ( 1004. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. Fabrika Cd. )
Gaziosmanpaşa ( 117. Sk. Gaziosmanpaşa 2. Çıkmaz Sk. Gaziosmanpaşa 1. Çıkmaz Sk. 118. Sk. 107. Sk. Adnan Menderes Blv. Piri Reis Sk. Rüstem Paşa Sk. Uzunmehmet Sk. Yeni Okul Cd. 116. Sk. )
İnkılap ( Okul Cd. )
İslamsaray ( Kız Türbesi Cd. 930. Sk. 908. Sk. Uğur Sk. Dursunbey Cd. 914. Sk. Gonca Sk. 902. Sk. 903. Sk. 905. Sk. 904. Sk. Paşaoğlu Çıkmazı 14 Eylül Kurtuluş Parkı İçi Yolu Şehit Ümit Özerli Sk. 911. Sk. 901. Sk. 909. Sk. Egemen Sk. Gizem Sk. Karanfil Sk. Kireççi Çıkmazı Kızıl Avlu Cd. Şehit Atilla Yangöz Sk. Şube Sk. 910. Sk. )
Kurtuluş ( Kestel Cd. 805. Sk. Kurtuluş 1. Çk. Sk. 802. Sk. Doğuş Cd. Paşa Çıkmazı Sk. 803. Sk. 3. Bahçe Sk. 804. Sk. 4. Turgut Çk. Sk. 5. Bahçe Sk. Kurtuluş 2. Çk. Sk. 1. Kale Sk. Çan Sk. 829. Sk. Gürbüz Sk. Tufan Sk. 1. Taksim Ar. 1. Turgut Çk. Sk. 2. Taksim Çıkmazı Sk. 2. Turgut Çk. Sk. 3. Turgut Çk. Sk. 5. Sk. 806. Sk. 810. Sk. Akropol Cd. Akıncılar Çıkmazı Sk. Alaattin Paşa Sk. Arzu Sk. Bahçe Sk. Baraj Yolu Sk. Damla Sk. Derya Sk. Devlet Su İşleri Bergama Dolaplı Bahçe Sk. Duygu Sk. Gündoğdu Sk. Huzur Sk. Kalaycı Sk. Kata Cd. Kayalık Sk. Kestelli Sk. Kurtuluş Çıkmazı Sk. Lodos Sk. Mahmut Şevket Paşa Cd. Okul Çıkmazı Sk. Osmaniye Sk. Parmak Batıran Cd. Sipahi Sk. Taksim Çıkmazı Sk. Tevfikiye Sk. Turgut Sk. Yeni Çeşme Sk. Gökçe Sk. Defne Sk. )
Talatpaşa ( Mahmut Paşa Çıkmazı Sk. Şark Çıkmazı Sk. Eski Tabakhane Aralığı Sk. Kadı Aralığı Sk. Özden Sk. Kültür Sk. 2. Kale Sk. Abacıhan Sk. Alan Sk. Alp Sk. Arif Bey Sk. Dede Sk. Dündar Sk. Kadı Sk. Kale Sk. Kara Halil Sk. Küçük Alan Sk. Kılıç Ali Sk. Saman Pazarı Sk. Tabak Köprü Çıkmazı Sk. Tabak Çıkmazı Sk. Yeni Çıkmaz Sk. Zafer Sk. Şazelli Sk. )
Turabey ( 1. Göçmen Sk. 2. Göçmen Sk. 4. Üçkemer Sk. Barış Sk. Göçmen Sk. Metanet Cd. Onur Sk. Pelin Sk. Yeni Mektep Sk. Üçkemer Cd. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 18:00
Kesinti ID : 3613149
BERGAMA / İZMİR
Gaylan
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3613153
BERGAMA / İZMİR
Sağancı
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3613745
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy ( Pınarköy Küme Evleri Tepe Küme Evleri )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3613184
BERGAMA / İZMİR
Sindel ( Sindel Köyü İç Yolu )
Karahıdırlı
Gaylan ( Gaylan Köyü İç Yolu )
Armağanlar ( Armağanlar Köyü İç Yolu )
Kaşıkçı
Maruflar
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3618608
BERGAMA / İZMİR
Eğrigöl ( Eğrigöl Köyü Yolu )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3618640
BERGAMA / İZMİR
Eğrigöl ( Eğrigöl Köyü İç Yolu Eğrigöl Köyü Yolu )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3618665
BERGAMA / İZMİR
Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3613176
BERGAMA / İZMİR
Akçenger ( Akçenger Köyü İç Yolu )
Pirveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )
Örenli ( Örenli Köyü İç Yolu )
Çürükbağlar ( Çürükbağlar Sk. )
Çaltıkoru ( Çaltıkoru Köyü İç Yolu )
Yortanlı ( Yortanlı Sk. )
Tırmanlar ( Tırmanlar Köyü İç Yolu )
Dereköy Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )
Eğiller ( Eğiller Köyü İç Yolu )
Dereköy ( Turanlı Yolu Dereköy Küme Evleri )
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu )
Çeltikçi ( Çeltikçi Köyü İç Yolu )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3613457
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3613736
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ ( Bozyerler Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu )
Bozyerler ( 2776. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3613746
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy ( Tepe Küme Evleri Pınarköy Küme Evleri )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3618677
BERGAMA / İZMİR
Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3618702
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar ( Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu )
Yenikent ( Çiftlik Küme Evleri )
Kurfallı
Süleymanlı
Ovacık
Bozköy
İZMİR BORNOVA ’de şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3613783
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( 7314/2. Sk. 7314. Sk. 7312/1. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3613789
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( 7310. Sk. 7316. Sk. 7308. Sk. 7305. Sk. 7303. Sk. 7314. Sk. 7301. Sk. 7309. Sk. 7312. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3615941
BORNOVA / İZMİR
Çamkule ( 2510. Sk. 2511. Sk. 2590. Sk. 4699. Sk. Fevzi Paşa Cd. Adem Yavuz Cd. 4728. Sk. 4722. Sk. 4716. Sk. 4714. Sk. 4703. Sk. 4702. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR BORNOVA ’de 5 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3615251
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 342/1. Sk. 357/3. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:30
Kesinti ID : 3615939
BORNOVA / İZMİR
Çamkule ( 4695. Sk. 4691. Sk. 2590. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 4730/2. Sk. Adem Yavuz Cd. Dicle Cd. Fevzi Paşa Cd. 4713/4. Sk. 4713/3. Sk. 4713/2. Sk. 4713/1. Sk. 4713. Sk. 4712. Sk. 4710. Sk. 4709. Sk. 4708. Sk. 4707. Sk. 4706. Sk. 4704. Sk. 4703. Sk. 4702. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. 4699. Sk. 4697. Sk. 4693. Sk. 4730/1. Sk. 4730. Sk. 4728. Sk. 4726. Sk. 4724. Sk. 4722. Sk. 4720. Sk. 4718. Sk. 4716. Sk. 4714. Sk. 4713/9. Sk. 4713/8. Sk. 4713/7. Sk. 4713/6. Sk. 4713/5. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619578
BORNOVA / İZMİR
Kavaklıdere
Naldöken
Ümit
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3613800
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( 7300. Sk. 7302. Sk. 7303. Sk. 7304. Sk. 7305. Sk. Pınar Cd. 7306. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3613804
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( 7304. Sk. 7300. Sk. 7301. Sk. 7302. Sk. )
İZMİR BUCA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3615185
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 565. Sk. 566. Sk. 567. Sk. 568. Sk. 570. Sk. 570/1. Sk. Akdoğan Cd. )
İnkılap ( 541. Sk. 564. Sk. 566/1. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR BUCA ’de 24 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3614040
BUCA / İZMİR
İnkılap ( Akdoğan Cd. 571. Sk. 569. Sk. 508. Sk. Mehmet Akif Cd. )
Hürriyet
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3614050
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 577. Sk. 571. Sk. 572. Sk. 573. Sk. 574. Sk. 575. Sk. 570. Sk. 578. Sk. 580. Sk. Akdoğan Cd. 537. Sk. 539. Sk. 539/1. Sk. 568. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3614060
BUCA / İZMİR
İnkılap ( Aydın Hatboyu Cd. Mehmet Akif Cd. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614070
BUCA / İZMİR
Efeler ( 348. Sk. 325. Sk. 325/1. Sk. 327. Sk. 344. Sk. 354. Sk. )
İnkılap ( Koşuyolu Cd. Cemil Şeboy Cd. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614081
BUCA / İZMİR
Dicle ( 361. Sk. )
Yiğitler ( Fevzi Çakmak Cd. 363. Sk. 359. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614091
BUCA / İZMİR
Barış ( 152/6. Sk. 950. Sk. 948. Sk. 361/5. Sk. 361/3. Sk. 152/4. Sk. 152/3. Sk. 152/2. Sk. )
Dicle ( 367. Sk. 361/2. Sk. 361. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 16:00
Kesinti ID : 3615786
BUCA / İZMİR
Seyhan ( 628. Sk. 625. Sk. 629. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:30
Kesinti ID : 3615939
BUCA / İZMİR
Aydoğdu ( 4709. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3614149
BUCA / İZMİR
Dicle ( 869/4. Sk. 869/1. Sk. 869. Sk. 867. Sk. 367. Sk. 361/1. Sk. 361. Sk. 878. Sk. 876. Sk. 874/1. Sk. 874. Sk. 869/3. Sk. 869/2. Sk. )
Barış ( İstiklal Cd. 361/4. Sk. 361/2. Sk. 152/6. Sk. )
Ufuk ( 872. Sk. 869/5. Sk. 1012. Sk. 1010/1. Sk. 1010. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3614162
BUCA / İZMİR
Dicle ( 870/1. Sk. 882. Sk. 880/3. Sk. 880/2. Sk. 880/1. Sk. 880. Sk. 878. Sk. 876. Sk. 874/2. Sk. 874. Sk. 872. Sk. 870. Sk. 869/4. Sk. 868. Sk. 865. Sk. 859. Sk. 856. Sk. 854. Sk. 367. Sk. 365. Sk. 361. Sk. )
Barış ( 880/4. Sk. 880/5. Sk. 302/1. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614168
BUCA / İZMİR
Yiğitler ( 360. Sk. 357. Sk. 355. Sk. 359. Sk. Fevzi Çakmak Cd. )
Barış ( 366. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614176
BUCA / İZMİR
Barış ( 351. Sk. 351/1. Sk. 353. Sk. 355. Sk. 366. Sk. 366/4. Sk. )
Yiğitler ( Fevzi Çakmak Cd. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614180
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey ( 302. Sk. Menderes Cd. 319. Sk. 317. Sk. 298. Sk. )
Barış ( 299. Sk. 337. Sk. 366/1. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 15:30
Kesinti ID : 3619463
BUCA / İZMİR
Göksu ( 679/36. Sk. 684/4. Sk. 693/13. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/19. Sk. 679/19. Sk. 684/22. Sk. 684/21. Sk. 684/20. Sk. 679/12. Sk. 668/11. Sk. 668/10. Sk. 679/14. Sk. 679/4. Sk. 684/24. Sk. 684/18. Sk. 684/16. Sk. 679/7. Sk. 679/34. Sk. 693/20. Sk. 679/2. Sk. 679/23. Sk. 679/24. Sk. 679/25. Sk. 679/28. Sk. 679/29. Sk. 679/30. Sk. 679/31. Sk. 679/33. Sk. 679/5. Sk. 679/44. Sk. 679/42. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3614248
BUCA / İZMİR
Doğancılar ( 6001. Sk. Kocaorman Mevkii Yunus Emre Cd. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3614319
BUCA / İZMİR
Doğancılar ( 6004/1. Sk. 6001. Sk. 6005. Sk. Yunus Emre Cd. 6006. Sk. 6007. Sk. 6004. Sk. 6003/1. Sk. 6003. Sk. 6002. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3614341
BUCA / İZMİR
Doğancılar ( 6013. Sk. 6002/1. Sk. 6002. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614348
BUCA / İZMİR
Kırklar ( 5028. Sk. 5030. Sk. 5028/1. Sk. 5031/1. Sk. )
Doğancılar ( 6030. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614356
BUCA / İZMİR
Kırklar ( 5002/1. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3614369
BUCA / İZMİR
Doğancılar ( Kocaorman Mevkii 6015. Sk. 6007. Sk. )
Kırklar
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
00:00 - 06:00
Kesinti ID : 3620949
BUCA / İZMİR
Zafer ( 2311. Sk. 2321. Sk. 2353. Sk. Çiftlik Sk. Turgut Özal Cd. Gaffar Okkan Sk. Cennet Vadisi Atatürk Cd. 2373. Sk. 2372. Sk. 2371. Sk. 2370. Sk. 2369. Sk. 2361. Sk. 2360/1. Sk. 2360. Sk. 2358. Sk. 205/25. Sk. 2357. Sk. 2355. Sk. 2354. Sk. 2352. Sk. 2351. Sk. 2350. Sk. 2347. Sk. 2346. Sk. 2342/1. Sk. 2340. Sk. 2339. Sk. 2338. Sk. 2337. Sk. 2336. Sk. 2335. Sk. 2332. Sk. 2331. Sk. 2326. Sk. 2325. Sk. 2323. Sk. 2322. Sk. 2320/1. Sk. 2320. Sk. 2319. Sk. 2342. Sk. 2341. Sk. 2370/1. Sk. 2333. Sk. 2334. Sk. 2401. Sk. 2403. Sk. 2352/1. Sk. 2374. Sk. 2315. Sk. 2302. Sk. 2318. Sk. 2314. Sk. 2313. Sk. 2312. Sk. 2310. Sk. 2309. Sk. 2308. Sk. 2307. Sk. 2305. Sk. 2329. Sk. 2328. Sk. 2316. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
00:00 - 06:00
Kesinti ID : 3620956
BUCA / İZMİR
29 Ekim
Zafer ( Dülger Entegre Et Tesisleri 2374. Sk. 2370. Sk. 2371. Sk. 2372. Sk. Gaffar Okkan Sk. Çiftlik Sk. 2370/1. Sk. 2358. Sk. 2360. Sk. 2361. Sk. 2359. Sk. 2365. Sk. 2366. Sk. 2364. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3620961
BUCA / İZMİR
Laleli ( 417. Sk. 424. Sk. 425. Sk. Onat Cd. 399/1. Sk. 403. Sk. 405. Sk. 407. Sk. 409. Sk. 411/1. Sk. )
Yiğitler ( 355. Sk. 357. Sk. 359. Sk. 362. Sk. 364. Sk. 364/1. Sk. 411. Sk. )
Çamlık ( 411/2. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 18:00
Kesinti ID : 3620962
BUCA / İZMİR
Çamlık ( 367. Sk. 856. Sk. 854. Sk. 415/1. Sk. 411/2. Sk. )
Yiğitler ( Onat Cd. 365. Sk. 363. Sk. )
İZMİR ÇEŞME ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619734
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3621041
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık ( 7060. Sk. 7059. Sk. 7053. Sk. 7051. Sk. 7049. Sk. 7047. Sk. 7046. Sk. 7045. Sk. 7044. Sk. 7043. Sk. 7042. Sk. 7040/1. Sk. 7040. Sk. 7039. Sk. 7028. Sk. 7055. Sk. 7053/1. Sk. 7110. Sk. 7106 7068/1. Sk. 7105. Sk. 7034/1. Sk. 7107. Sk. 7094. Sk. 7056. Sk. 7036/1. Sk. 7103. Sk. 7035. Sk. 7032. Sk. 7100. Sk. 7099. Sk. 7097. Sk. 7096. Sk. 7095. Sk. 7091. Sk. 7090. Sk. 7089. Sk. 7088. Sk. 7083/1. Sk. 7081. Sk. 7080. Sk. 7078. Sk. 7076. Sk. 7075. Sk. 7074. Sk. 7073. Sk. 7072. Sk. 7071. Sk. 7070. Sk. 7036. Sk. 7092. Sk. 7065. Sk. 7064. Sk. 7063. Sk. 7061. Sk. )
Musalla ( Akarca Mevkii Küme Evleri 7010/1. Sk. 7011. Sk. 7027. Sk. 7020. Sk. 7019. Sk. 7018. Sk. 7017. Sk. 7014. Sk. 7008. Sk. 7000. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. Deveci Alan Küme Evleri 1564. Sk. 1512. Sk. Sarnıç Mevkii Küme Evleri 1500. Sk. 7024. Sk. 7005. Sk. 7006. Sk. 7016. Sk. 7004. Sk. 7003. Sk. 7001. Sk. 7002. Sk. 7010. Sk. 7007. Sk. )
Çakabey
Fahrettinpaşa
İZMİR ÇİĞLİ ’de 10 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619629
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka - 2 ( 6816/1. Sk. 6814. Sk. 6814/3. Sk. 6812/1. Sk. 6812. Sk. 6812/2. Sk. )
Ahmet Taner Kışlalı ( 6809. Sk. 6811/1. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619636
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı ( 6794/2. Sk. 6794. Sk. 6799. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619642
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı ( 6794/3. Sk. 6794/4. Sk. 6794/1. Sk. 6807/1. Sk. 6845. Sk. 6794. Sk. 6762/3. Sk. 6762. Sk. )
Evka - 2 ( 6850/1. Sk. 6808. Sk. 6853. Sk. 6800. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619649
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. 6851. Sk. 6848/2. Sk. 6843. Sk. 6841. Sk. 6799/1. Sk. 6762/4. Sk. 6762/2. Sk. 6762/1. Sk. )
Aydınlıkevler ( 6799. Sk. 6796/1. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619653
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka - 2 ( 6808/18. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 6872/8. Sk. 6872/7. Sk. 6872/6. Sk. 6872/5. Sk. 6872/4. Sk. 6872/3. Sk. 6872/2. Sk. 6872/1. Sk. 6872. Sk. 6860/1. Sk. 6860. Sk. 6859. Sk. 6858. Sk. 6855. Sk. 6851. Sk. 6845/5. Sk. 6845/4. Sk. 6845/3. Sk. 6845/2. Sk. 6845/1. Sk. 6845. Sk. 6808/8. Sk. 6808/7. Sk. 6808/6. Sk. 6808/5. Sk. 6808/4. Sk. 6808/3. Sk. 6808/22. Sk. 6808/21. Sk. 6808/20. Sk. 6808/2. Sk. 6808/19. Sk. 6872/9. Sk. 6808/17. Sk. 6808/16. Sk. 6808/15. Sk. 6808/14. Sk. 6808/13. Sk. 6808/12. Sk. 6808/11. Sk. 6808/10. Sk. 6808/1. Sk. 6808/9. Sk. 6808. Sk. )
Ahmet Taner Kışlalı ( 6848/1. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619780
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent ( 8822. Sk. 8050. Sk. )
Çağdaş ( 8818. Sk. 8819. Sk. 8821. Sk. 8823. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619786
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent ( 8819. Sk. 8050. Sk. 8820/2. Sk. Park İçi Yolu )
Çağdaş ( 8818. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619793
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8704. Sk. Ağustos 22. Sk. 8704/1. Sk. 8716. Sk. 8862. Sk. 8861. Sk. 8713. Sk. 8712. Sk. 8710. Sk. 8711. Sk. 8703. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619798
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Efendi ( Çanakkale Asfaltı Cd. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. )
Balatçık ( 8790/1. Sk. 8790/5. Sk. 8795/11. Sk. 8795/8. Sk. 8795/12. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619805
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Efendi ( 1102. Sk. 1105. Sk. 1106. Sk. 1107. Sk. 8979/1. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1110. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. )
İZMİR GAZİEMİR ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:30
Kesinti ID : 3613718
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent ( 674/1. Sk. 73/3. Sk. 80/1. Sk. 80. Sk. 73/4. Sk. 73. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR GAZİEMİR ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 18:00
Kesinti ID : 3613721
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent ( 80. Sk. 80/3. Sk. 80/5. Sk. 80/4. Sk. Abdülhamit Yavuz Cd. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
00:00 - 06:00
Kesinti ID : 3621138
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül ( 7709. Sk. )
İZMİR GÜZELBAHÇE ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3613247
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
İZMİR KARABAĞLAR ’de 20 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3615770
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel ( 5852. Sk. 5851. Sk. 5753/4. Sk. 5733/8. Sk. 5733. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 14:30
Kesinti ID : 3615776
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( 4012. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. )
Karabağlar ( 5789. Sk. Yeşillik Cd. 5775. Sk. 4017. Sk. 4016/1. Sk. 4016. Sk. 4013/2. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 16:00
Kesinti ID : 3615786
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel ( 4003. Sk. 4004. Sk. 4005. Sk. 4006. Sk. 4007. Sk. 4034. Sk. 4035. Sk. 4038. Sk. 5733. Sk. 5733/1. Sk. 5733/2. Sk. 5733/3. Sk. Yeşillik Cd. 4037. Sk. 4001. Sk. 4002. Sk. 4002/1. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:00
Kesinti ID : 3615791
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( 4182. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4195. Sk. 4302. Sk. 4163. Sk. 4177. Sk. 4180. Sk. 4186. Sk. )
Aydın ( 4276. Sk. 4281. Sk. 4283. Sk. 4284. Sk. 4286. Sk. 4286/1. Sk. 4287. Sk. 4289. Sk. 4296. Sk. 4275. Sk. 4270. Sk. 4274. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3619477
KARABAĞLAR / İZMİR
Günaltay ( 4811. Sk. 4750. Sk. 4749. Sk. 4748. Sk. 4747. Sk. 4746. Sk. 4745. Sk. 4744. Sk. 4743. Sk. 4742/1. Sk. 4742. Sk. 4740. Sk. 4892. Sk. 4861. Sk. 4867. Sk. 4905. Sk. 4903. Sk. 4902. Sk. 4901. Sk. 4900. Sk. 4899. Sk. 4898. Sk. 4838. Sk. 4830. Sk. 4829. Sk. 4836. Sk. 4831. Sk. Mehmet Çiftçi Sk. 4739. Sk. 4738. Sk. 4722. Sk. 4893. Sk. 4832. Sk. 4833. Sk. 4834. Sk. 4835. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619500
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar ( 3762/1. Sk. 3763. Sk. 3764. Sk. 3764/1. Sk. 3765. Sk. 3765/1. Sk. 3770. Sk. 3776. Sk. 3786. Sk. 3787. Sk. 3788. Sk. 3790. Sk. 3796. Sk. 3799. Sk. 3800. Sk. 3801. Sk. 3802. Sk. 3803. Sk. 3805. Sk. 3806. Sk. 3807. Sk. 3808. Sk. 3809. Sk. 3810. Sk. 3811. Sk. 3812. Sk. 3812/1. Sk. 3813/1. Sk. )
Umut ( 3826. Sk. 3827. Sk. 3828. Sk. 3829. Sk. 3830. Sk. 3834. Sk. 3836. Sk. 3836/1. Sk. 3844. Sk. 3845. Sk. 3846. Sk. 3847. Sk. 3848. Sk. 3849. Sk. 3850. Sk. 3851. Sk. 3852. Sk. 3853. Sk. Eski İzmir Cd. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 12:30
Kesinti ID : 3619698
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler ( 510. Sk. 509/2. Sk. 509/10. Sk. 509/1. Sk. 509. Sk. 510/1. Sk. Ali Rıza Avni Blv. Saim Çıkrıkçı Cd. 490. Sk. 490/1. Sk. 502/4. Sk. 508. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 12:30
Kesinti ID : 3619700
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler ( 9114/1. Sk. 370. Sk. 373. Sk. 375. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 12:30
Kesinti ID : 3619703
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler ( 510/3. Sk. 510/2. Sk. 510. Sk. 508. Sk. 9165/4. Sk. )
Reis ( 9116/2. Sk. 9114/1. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619705
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler ( 510/5. Sk. 510/3. Sk. 510/2. Sk. 509/8. Sk. 509/5. Sk. 509. Sk. )
Doğanay ( 9106/4. Sk. 9106/2. Sk. 9104/2. Sk. 9106/3. Sk. 9165/5. Sk. 9165/4. Sk. 9165/3. Sk. 9165/2. Sk. 9110/2. Sk. )
Reis
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:30 - 17:00
Kesinti ID : 3619712
KARABAĞLAR / İZMİR
Gülyaka ( 2971/1. Sk. 2969. Sk. 2971. Sk. 2972. Sk. )
Bahar ( 2935. Sk. 2936. Sk. 2970. Sk. )
Bahçelievler ( 509/4. Sk. 509/5. Sk. 510/5. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. )
Doğanay ( 9165/4. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:30 - 17:00
Kesinti ID : 3619720
KARABAĞLAR / İZMİR
Doğanay ( 9106/1. Sk. 9110. Sk. 9110/2. Sk. 9114. Sk. Ulu Önder Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. 9163. Sk. 9165. Sk. 9165/1. Sk. 9104/1. Sk. )
Gülyaka ( 2971/1. Sk. )
Reis
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 18:00
Kesinti ID : 3620134
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Cebesoy ( 9503. Sk. 9524. Sk. 9571. Sk. 9531. Sk. 9523. Sk. 9513. Sk. 9506. Sk. 9502. Sk. 9501. Sk. 9499. Sk. 9306. Sk. 9145. Sk. 9135/8. Sk. 9135/6. Sk. 9135/5. Sk. 9135/4. Sk. 9135/3. Sk. 9135/2. Sk. 9135/1. Sk. 9135. Sk. 9125/6. Sk. 9125/24. Sk. 9125/23. Sk. )
Sevgi ( Eski İzmir Cd. 4651. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3620969
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka ( 3070. Sk. 3071. Sk. 3072. Sk. 3073. Sk. 3082. Sk. 3107. Sk. 3109. Sk. 3110. Sk. 3115. Sk. 3055. Sk. 3066. Sk. 3069. Sk. )
Sevgi ( 4592. Sk. 4623. Sk. 4634. Sk. Eski İzmir Cd. Sevgi Blv. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 12:30
Kesinti ID : 3621210
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenlik ( Ulu Önder Cd. 9124. Sk. 9122. Sk. 9120. Sk. )
Reis ( 9118. Sk. 9163. Sk. 9163/1. Sk. 9163/2. Sk. 9165. Sk. 9165/1. Sk. 9116/2. Sk. )
Bahçelievler
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 12:30
Kesinti ID : 3621214
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenlik ( 9054. Sk. 9210. Sk. Ant Cd. Ordu Cd. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 12:30
Kesinti ID : 3621215
KARABAĞLAR / İZMİR
Kazım Karabekir ( 9216. Sk. 9215. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. Yıldız Cd. 9002/4. Sk. 9002/5. Sk. 9002. Sk. 9002/1. Sk. 9002/10. Sk. 9002/2. Sk. 9002/9. Sk. 9002/8. Sk. 9002/7. Sk. 9009/1. Sk. 9009/2. Sk. 9080. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3621218
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan ( 9102/2. Sk. 9102/1. Sk. 9102. Sk. 9100. Sk. 9093. Sk. 9083. Sk. 9102/4. Sk. 9102/5. Sk. Mızraklı Cd. 9102/3. Sk. )
Tahsin Yazıcı ( Yurtsever Cd. Mevlana Cd. Kültür Cd. 9168/3. Sk. 9129. Sk. )
Refet Bele
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3621226
KARABAĞLAR / İZMİR
Tahsin Yazıcı ( 9306/2. Sk. 9168/8. Sk. 9168/6. Sk. 9168/2. Sk. 9168/11. Sk. 9168/10. Sk. 9168. Sk. 9133. Sk. Yunus Emre Cd. Yiğitler Cd. Mevlana Cd. Kültür Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3621229
KARABAĞLAR / İZMİR
Tahsin Yazıcı ( Kültür Cd. Aşıklar Cd. 9168/6. Sk. 9168/5. Sk. 9168/3. Sk. 9168/10. Sk. Mevlana Cd. )
Refet Bele ( Yurtsever Cd. 9178. Sk. 9176. Sk. 9171. Sk. 9169. Sk. 9167. Sk. 9143/2. Sk. 9143/1. Sk. 9143. Sk. 9139/2. Sk. 9139. Sk. )
İZMİR KARABURUN ’de 5 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3615186
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3618263
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 357. Sk. 358. Sk. 352. Sk. 355. Sk. İnönü Cd. 354. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619734
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe ( Kocadere Sk. 8164. Sk. Karareis Küme Evleri 8162. Sk. 8163. Sk. 8169. Sk. 8158. Sk. Adası Sk. )
Eğlenhoca
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619740
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3621185
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
İZMİR KARŞIYAKA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
04Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3609141
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6626/2. Sk. 6629. Sk. 6631. Sk. 6632. Sk. 6638. Sk. 6655. Sk. 6640. Sk. 6641. Sk. 6642. Sk. 6642/1. Sk. 6653/1. Sk. 6653. Sk. 6644. Sk. 6643/1. Sk. 6643. Sk. 6642/2. Sk. 6626. Sk. 6601/3. Sk. 6626/1. Sk. 6601/2. Sk. )
Örnekköy ( 7532. Sk. 6601. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR KARŞIYAKA ’de 9 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3609145
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6621. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6643. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6638. Sk. 6633/1. Sk. 6645/1. Sk. 6620. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6616. Sk. 6617/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6652. Sk. 6722/2. Sk. 6636. Sk. 6647/1. Sk. 6604. Sk. 6607. Sk. 6615. Sk. 6645/2. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6722. Sk. 6648. Sk. 6650. Sk. 6651. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Kesinti ID : 3619628
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( 1832. Sk. 1830/2. Sk. Cevdet Bilsay Cd. Şehit Bersan Doğantekin Parkı İçi Yolu Zübeyde Hanım Cd. Gün Sazak Blv. Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. Anadolu Cd. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619629
KARŞIYAKA / İZMİR
Mustafa Kemal ( 6753/21. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:30
Kesinti ID : 3619637
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( Yaşar Aksoy Sk. 1851/16. Sk. 1851/15. Sk. 1851/14. Sk. 1851/13. Sk. 1851/12. Sk. 1851/11. Sk. 1851/10. Sk. 1851/1. Sk. 1851. Sk. 1849/8. Sk. 1849/6. Sk. 1849/5. Sk. 1706. Sk. 1705. Sk. 1671/4. Sk. Cevdet Bilsay Cd. 1671. Sk. Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi Yol Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Zübeyde Hanım Cd. 1851/2. Sk. Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu Cahit Atay Sk. 1859. Sk. 1853/3. Sk. 1853/2. Sk. 1853. Sk. 1852. Sk. 1851/9. Sk. 1851/8. Sk. 1851/7. Sk. 1851/6. Sk. 1851/4. Sk. 1851/3. Sk. )
Bahariye ( Şehit İbrahim Er Sk. )
Alaybey ( Şehit Asım Aksoy Cd. Muammer Aksoy Park İçi Yolu Yalı Blv. 1684. Sk. 1683. Sk. 1679. Sk. 1678. Sk. 1677. Sk. 1675. Sk. )
Tersane ( 1668. Sk. 1667. Sk. 1665. Sk. 1664. Sk. 1663. Sk. 1662. Sk. 1661. Sk. 1660. Sk. 1675/2. Sk. 1675/1. Sk. )
Tuna ( Gazeteci Rauf Lütfü Aksungur Sk. Park İçi Yolu Mehmet İhsan Zeyrek Sk. 1694. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619650
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( Cevdet Bilsay Cd. Yaşar Aksoy Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3609150
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6643. Sk. 6642/1. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6638. Sk. 6632. Sk. 6631. Sk. 6629. Sk. 6626/2. Sk. 6601. Sk. 6601/2. Sk. 6601/3. Sk. 6626. Sk. 6626/1. Sk. 6653/1. Sk. 6653. Sk. 6644. Sk. 6643/1. Sk. 6642/2. Sk. 6655. Sk. )
Örnekköy ( 7532. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3613180
KARŞIYAKA / İZMİR
Latife Hanım ( 7681. Sk. 7682. Sk. 7684. Sk. 7683. Sk. 7685. Sk. 7687. Sk. 7690. Sk. 7691. Sk. 7689. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3619715
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahariye ( Müjgan Barutçu Sk. 1877. Sk. 1875. Sk. )
Tuna ( 1671. Sk. İbrahim Yılmaz Sk. Salah Birsel Sk. Kemal Paşa Cd. 1716. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3620966
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( 1851/9. Sk. 1851/10. Sk. 1851. Sk. Cevdet Bilsay Cd. )
İZMİR KEMALPAŞA ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
06Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3621116
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy ( 1040. Sk. Kemalpaşa Cd. Okul Cd. 1014. Sk. 1080/2. Sk. 1074. Sk. 1002. Sk. 1044. Sk. Değirmen Cd. Baykal Cd. 1119. Sk. 1117. Sk. 1115. Sk. 1107. Sk. 1105. Sk. 1081. Sk. 1080/3. Sk. 1080/1. Sk. 1080. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1006. Sk. 1003. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. 1113. Sk. 1111. Sk. 1109. Sk. 1103. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. 1079. Sk. 1077. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1047. Sk. 1042. Sk. 1038. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. )
Soğukpınar ( Soğukpınar Küme Evleri 337. Sk. )
Nazarköy ( Yesillik Yolu Küme Evleri )
Mehmet Akif Ersoy ( Mehmet Akif Küme Evleri )