Gediz Elektrik duyurusuna göre planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında İzmir’de 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin büyük bölümü “şebeke yenileme ve bakım çalışmaları” nedeniyle yapılırken, bazı ilçelerde aynı gün içinde birden fazla kesinti planı duyuruldu. İşte GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi...

GDZ elektrik kesintisi listesini duyurdu! Paylaşılan bilgilere göre kesinti yaşanacak ilçeler arasında Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karabağlar yer alıyor. Bornova, Buca ve Gaziemir’de ise 4 Şubat itibarıyla bazı mahallelerde kesintilerin başladığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5-6 ŞUBAT LİSTESİ

İZMİR ALİAĞA ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3613330

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy ( Dönmez Sk. Er Sk. Kalaycı Küme Evleri Kara Sk. Ova Cd. Şahin Sk. Bayrak Sk. Bozköy Tepe Sk. Bozköy Okul Sk. 13/3. Sk. Ana Sk. 13/13. Sk. )

İZMİR BAYINDIR ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Kesinti ID : 3611065

BAYINDIR / İZMİR

Camii ( Bedesten Sk. Kestane Pazarı Sk. Ekmekçi İrimi Sk. )

Kurt ( Cumhuriyet Meydanı Sakarya Sk. Uzun Çarşı Sk. Eski Kasaplar Sk. Merkez Hacı Ahmet Sk. Aşçı Hüseyin Sk. )

Mithatpaşa ( Mahmut Şevket Paşa Cd. Kazım Paşa Cd. Hükümet Cd. Hastane Cd. Günalp Varol Cd. Fevzi Paşa Cd. Eski Bayram Yeri Sk. Atatürk Cd. Park Gç. İnkılap Cd. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3613358

BAYINDIR / İZMİR

Mektep ( Mithat Paşa Cd. Toplu Konut Sk. Vali Kazım Dirik Cd. Vidin Sk. Yaşar Doğu Cd. Okul Sk. Şehit Oktay Ardıç Sk. 1001. Sk. Konut Sk. )

Arıkbaşı ( İstasyon Yolu Sk. Çırpı Havuzbaşı Cd. Huzur Sk. Şehitlik Küme Evleri )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Kesinti ID : 3619633

BAYINDIR / İZMİR

Zeytinova ( Burgaz Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Kesinti ID : 3619665

BAYINDIR / İZMİR

Yusuflu

Yakacık

Fatih ( Arap Kirli Küme Evleri Beylik Küme Evleri )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Kesinti ID : 3619670

BAYINDIR / İZMİR

Tokatbaşı ( Tokatbaşı Yolu Küme Evleri İkinci Malal Küme Evleri macit kasap oğlu grb sulama )

Fırınlı ( Yenice Kuyu Küme Evleri )

Yeşilova ( Köy İçi Yol )

Elifli

Fatih ( İsmail Uslu Sulama Grb.tr Arap Kirli Küme Evleri )

Sadıkpaşa

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3621042

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

BAYINDIR / İZMİR

Bıyıklar ( Hükümet Önü Cd. Tariş Sk. Kubilay Cd. )

Mithatpaşa ( Hastane Cd. İnkılap Cd. )

Fatih ( Dedeağaçlı Sk. Toros Cd. Hasan Tahsin Cd. Fabrika Önü Cd. Sanayi Çarşısı Küme Evleri )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3621052

BAYINDIR / İZMİR

Fatih ( Toros Cd. Uludağ Sk. )

Demircilik ( Yunus Emre Sk. Salih Uçak Sk. Osmanbey Sk. Menderes Blv. MEHMET AKİF Ergenekon Gç. Sk. Fabrika Önü Cd. Hasan Tahsin Cd. )

İZMİR BAYRAKLI ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3615168

BAYRAKLI / İZMİR

Muhittin Erener ( 2143. Sk. 2100. Sk. 2172. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Kesinti ID : 3619628

BAYRAKLI / İZMİR

Soğukkuyu ( 6062/1. Sk. Barış Cd. 6062. Sk. 6061/2. Sk. )

Emek ( Anadolu Cd. )

İZMİR BERGAMA ’de 12 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3611270

BERGAMA / İZMİR

Ulucamii ( Menekşe Çk. Sıtkıye Sk. Tabak Köprü Cd. Turan Sk. İttihat Terakki Cd. Seda Sk. Kılıçaslan Sk. )

Barbaros ( İstiklal Cd. Değirmen Sk. Barbaros 1. Çıkmaz Sk. Barbaros 2. Çıkmaz Sk. Yılanlı 1. Çk. Sk. Barbaros 4. Çıkmaz Sk. Kınık Cd. Cami Kebir Cd. Karabey Çıkmazı Sk. Lökçü İmam Çk. Mermer Direkler Cd. Uzun Çıkmazı Sk. Yılanlı Sk. )

Fevzipaşa ( 1004. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. Fabrika Cd. )

Gaziosmanpaşa ( 117. Sk. Gaziosmanpaşa 2. Çıkmaz Sk. Gaziosmanpaşa 1. Çıkmaz Sk. 118. Sk. 107. Sk. Adnan Menderes Blv. Piri Reis Sk. Rüstem Paşa Sk. Uzunmehmet Sk. Yeni Okul Cd. 116. Sk. )

İnkılap ( Okul Cd. )

İslamsaray ( Kız Türbesi Cd. 930. Sk. 908. Sk. Uğur Sk. Dursunbey Cd. 914. Sk. Gonca Sk. 902. Sk. 903. Sk. 905. Sk. 904. Sk. Paşaoğlu Çıkmazı 14 Eylül Kurtuluş Parkı İçi Yolu Şehit Ümit Özerli Sk. 911. Sk. 901. Sk. 909. Sk. Egemen Sk. Gizem Sk. Karanfil Sk. Kireççi Çıkmazı Kızıl Avlu Cd. Şehit Atilla Yangöz Sk. Şube Sk. 910. Sk. )

Kurtuluş ( Kestel Cd. 805. Sk. Kurtuluş 1. Çk. Sk. 802. Sk. Doğuş Cd. Paşa Çıkmazı Sk. 803. Sk. 3. Bahçe Sk. 804. Sk. 4. Turgut Çk. Sk. 5. Bahçe Sk. Kurtuluş 2. Çk. Sk. 1. Kale Sk. Çan Sk. 829. Sk. Gürbüz Sk. Tufan Sk. 1. Taksim Ar. 1. Turgut Çk. Sk. 2. Taksim Çıkmazı Sk. 2. Turgut Çk. Sk. 3. Turgut Çk. Sk. 5. Sk. 806. Sk. 810. Sk. Akropol Cd. Akıncılar Çıkmazı Sk. Alaattin Paşa Sk. Arzu Sk. Bahçe Sk. Baraj Yolu Sk. Damla Sk. Derya Sk. Devlet Su İşleri Bergama Dolaplı Bahçe Sk. Duygu Sk. Gündoğdu Sk. Huzur Sk. Kalaycı Sk. Kata Cd. Kayalık Sk. Kestelli Sk. Kurtuluş Çıkmazı Sk. Lodos Sk. Mahmut Şevket Paşa Cd. Okul Çıkmazı Sk. Osmaniye Sk. Parmak Batıran Cd. Sipahi Sk. Taksim Çıkmazı Sk. Tevfikiye Sk. Turgut Sk. Yeni Çeşme Sk. Gökçe Sk. Defne Sk. )

Talatpaşa ( Mahmut Paşa Çıkmazı Sk. Şark Çıkmazı Sk. Eski Tabakhane Aralığı Sk. Kadı Aralığı Sk. Özden Sk. Kültür Sk. 2. Kale Sk. Abacıhan Sk. Alan Sk. Alp Sk. Arif Bey Sk. Dede Sk. Dündar Sk. Kadı Sk. Kale Sk. Kara Halil Sk. Küçük Alan Sk. Kılıç Ali Sk. Saman Pazarı Sk. Tabak Köprü Çıkmazı Sk. Tabak Çıkmazı Sk. Yeni Çıkmaz Sk. Zafer Sk. Şazelli Sk. )

Turabey ( 1. Göçmen Sk. 2. Göçmen Sk. 4. Üçkemer Sk. Barış Sk. Göçmen Sk. Metanet Cd. Onur Sk. Pelin Sk. Yeni Mektep Sk. Üçkemer Cd. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 18:00

Kesinti ID : 3613149

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

BERGAMA / İZMİR

Gaylan

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3613153

BERGAMA / İZMİR

Sağancı

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3613745

BERGAMA / İZMİR

Pınarköy ( Pınarköy Küme Evleri Tepe Küme Evleri )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3613184

BERGAMA / İZMİR

Sindel ( Sindel Köyü İç Yolu )

Karahıdırlı

Gaylan ( Gaylan Köyü İç Yolu )

Armağanlar ( Armağanlar Köyü İç Yolu )

Kaşıkçı

Maruflar

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3618608

BERGAMA / İZMİR

Eğrigöl ( Eğrigöl Köyü Yolu )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3618640

BERGAMA / İZMİR

Eğrigöl ( Eğrigöl Köyü İç Yolu Eğrigöl Köyü Yolu )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3618665

BERGAMA / İZMİR

Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3613176

BERGAMA / İZMİR

Akçenger ( Akçenger Köyü İç Yolu )

Pirveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )

Örenli ( Örenli Köyü İç Yolu )

Çürükbağlar ( Çürükbağlar Sk. )

Çaltıkoru ( Çaltıkoru Köyü İç Yolu )

Yortanlı ( Yortanlı Sk. )

Tırmanlar ( Tırmanlar Köyü İç Yolu )

Dereköy Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )

Eğiller ( Eğiller Köyü İç Yolu )

Dereköy ( Turanlı Yolu Dereköy Küme Evleri )

Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu )

Çeltikçi ( Çeltikçi Köyü İç Yolu )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3613457

BERGAMA / İZMİR

Zeytindağ

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3613736

BERGAMA / İZMİR

Zeytindağ ( Bozyerler Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu )

Bozyerler ( 2776. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3613746

BERGAMA / İZMİR

Pınarköy ( Tepe Küme Evleri Pınarköy Küme Evleri )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3618677

BERGAMA / İZMİR

Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3618702

BERGAMA / İZMİR

Aşağıkırıklar ( Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu )

Yenikent ( Çiftlik Küme Evleri )

Kurfallı

Süleymanlı

Ovacık

Bozköy

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

İZMİR BORNOVA ’de şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3613783

BORNOVA / İZMİR

Ümit ( 7314/2. Sk. 7314. Sk. 7312/1. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3613789

BORNOVA / İZMİR

Ümit ( 7310. Sk. 7316. Sk. 7308. Sk. 7305. Sk. 7303. Sk. 7314. Sk. 7301. Sk. 7309. Sk. 7312. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3615941

BORNOVA / İZMİR

Çamkule ( 2510. Sk. 2511. Sk. 2590. Sk. 4699. Sk. Fevzi Paşa Cd. Adem Yavuz Cd. 4728. Sk. 4722. Sk. 4716. Sk. 4714. Sk. 4703. Sk. 4702. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR BORNOVA ’de 5 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3615251

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( 342/1. Sk. 357/3. Sk. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:30

Kesinti ID : 3615939

BORNOVA / İZMİR

Çamkule ( 4695. Sk. 4691. Sk. 2590. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 4730/2. Sk. Adem Yavuz Cd. Dicle Cd. Fevzi Paşa Cd. 4713/4. Sk. 4713/3. Sk. 4713/2. Sk. 4713/1. Sk. 4713. Sk. 4712. Sk. 4710. Sk. 4709. Sk. 4708. Sk. 4707. Sk. 4706. Sk. 4704. Sk. 4703. Sk. 4702. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. 4699. Sk. 4697. Sk. 4693. Sk. 4730/1. Sk. 4730. Sk. 4728. Sk. 4726. Sk. 4724. Sk. 4722. Sk. 4720. Sk. 4718. Sk. 4716. Sk. 4714. Sk. 4713/9. Sk. 4713/8. Sk. 4713/7. Sk. 4713/6. Sk. 4713/5. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619578

BORNOVA / İZMİR

Kavaklıdere

Naldöken

Ümit

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3613800

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

BORNOVA / İZMİR

Ümit ( 7300. Sk. 7302. Sk. 7303. Sk. 7304. Sk. 7305. Sk. Pınar Cd. 7306. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3613804

BORNOVA / İZMİR

Ümit ( 7304. Sk. 7300. Sk. 7301. Sk. 7302. Sk. )

İZMİR BUCA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3615185

BUCA / İZMİR

Akıncılar ( 565. Sk. 566. Sk. 567. Sk. 568. Sk. 570. Sk. 570/1. Sk. Akdoğan Cd. )

İnkılap ( 541. Sk. 564. Sk. 566/1. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR BUCA ’de 24 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3614040

BUCA / İZMİR

İnkılap ( Akdoğan Cd. 571. Sk. 569. Sk. 508. Sk. Mehmet Akif Cd. )

Hürriyet

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3614050

BUCA / İZMİR

İnkılap ( 577. Sk. 571. Sk. 572. Sk. 573. Sk. 574. Sk. 575. Sk. 570. Sk. 578. Sk. 580. Sk. Akdoğan Cd. 537. Sk. 539. Sk. 539/1. Sk. 568. Sk. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3614060

BUCA / İZMİR

İnkılap ( Aydın Hatboyu Cd. Mehmet Akif Cd. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614070

BUCA / İZMİR

Efeler ( 348. Sk. 325. Sk. 325/1. Sk. 327. Sk. 344. Sk. 354. Sk. )

İnkılap ( Koşuyolu Cd. Cemil Şeboy Cd. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614081

BUCA / İZMİR

Dicle ( 361. Sk. )

Yiğitler ( Fevzi Çakmak Cd. 363. Sk. 359. Sk. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614091

BUCA / İZMİR

Barış ( 152/6. Sk. 950. Sk. 948. Sk. 361/5. Sk. 361/3. Sk. 152/4. Sk. 152/3. Sk. 152/2. Sk. )

Dicle ( 367. Sk. 361/2. Sk. 361. Sk. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:30 - 16:00

Kesinti ID : 3615786

BUCA / İZMİR

Seyhan ( 628. Sk. 625. Sk. 629. Sk. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:30

Kesinti ID : 3615939

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

BUCA / İZMİR

Aydoğdu ( 4709. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3614149

BUCA / İZMİR

Dicle ( 869/4. Sk. 869/1. Sk. 869. Sk. 867. Sk. 367. Sk. 361/1. Sk. 361. Sk. 878. Sk. 876. Sk. 874/1. Sk. 874. Sk. 869/3. Sk. 869/2. Sk. )

Barış ( İstiklal Cd. 361/4. Sk. 361/2. Sk. 152/6. Sk. )

Ufuk ( 872. Sk. 869/5. Sk. 1012. Sk. 1010/1. Sk. 1010. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3614162

BUCA / İZMİR

Dicle ( 870/1. Sk. 882. Sk. 880/3. Sk. 880/2. Sk. 880/1. Sk. 880. Sk. 878. Sk. 876. Sk. 874/2. Sk. 874. Sk. 872. Sk. 870. Sk. 869/4. Sk. 868. Sk. 865. Sk. 859. Sk. 856. Sk. 854. Sk. 367. Sk. 365. Sk. 361. Sk. )

Barış ( 880/4. Sk. 880/5. Sk. 302/1. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614168

BUCA / İZMİR

Yiğitler ( 360. Sk. 357. Sk. 355. Sk. 359. Sk. Fevzi Çakmak Cd. )

Barış ( 366. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614176

BUCA / İZMİR

Barış ( 351. Sk. 351/1. Sk. 353. Sk. 355. Sk. 366. Sk. 366/4. Sk. )

Yiğitler ( Fevzi Çakmak Cd. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614180

BUCA / İZMİR

Vali Rahmi Bey ( 302. Sk. Menderes Cd. 319. Sk. 317. Sk. 298. Sk. )

Barış ( 299. Sk. 337. Sk. 366/1. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:30 - 15:30

Kesinti ID : 3619463

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

BUCA / İZMİR

Göksu ( 679/36. Sk. 684/4. Sk. 693/13. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/19. Sk. 679/19. Sk. 684/22. Sk. 684/21. Sk. 684/20. Sk. 679/12. Sk. 668/11. Sk. 668/10. Sk. 679/14. Sk. 679/4. Sk. 684/24. Sk. 684/18. Sk. 684/16. Sk. 679/7. Sk. 679/34. Sk. 693/20. Sk. 679/2. Sk. 679/23. Sk. 679/24. Sk. 679/25. Sk. 679/28. Sk. 679/29. Sk. 679/30. Sk. 679/31. Sk. 679/33. Sk. 679/5. Sk. 679/44. Sk. 679/42. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3614248

BUCA / İZMİR

Doğancılar ( 6001. Sk. Kocaorman Mevkii Yunus Emre Cd. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3614319

BUCA / İZMİR

Doğancılar ( 6004/1. Sk. 6001. Sk. 6005. Sk. Yunus Emre Cd. 6006. Sk. 6007. Sk. 6004. Sk. 6003/1. Sk. 6003. Sk. 6002. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3614341

BUCA / İZMİR

Doğancılar ( 6013. Sk. 6002/1. Sk. 6002. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614348

BUCA / İZMİR

Kırklar ( 5028. Sk. 5030. Sk. 5028/1. Sk. 5031/1. Sk. )

Doğancılar ( 6030. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614356

BUCA / İZMİR

Kırklar ( 5002/1. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3614369

BUCA / İZMİR

Doğancılar ( Kocaorman Mevkii 6015. Sk. 6007. Sk. )

Kırklar

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:00 - 06:00

Kesinti ID : 3620949

BUCA / İZMİR

Zafer ( 2311. Sk. 2321. Sk. 2353. Sk. Çiftlik Sk. Turgut Özal Cd. Gaffar Okkan Sk. Cennet Vadisi Atatürk Cd. 2373. Sk. 2372. Sk. 2371. Sk. 2370. Sk. 2369. Sk. 2361. Sk. 2360/1. Sk. 2360. Sk. 2358. Sk. 205/25. Sk. 2357. Sk. 2355. Sk. 2354. Sk. 2352. Sk. 2351. Sk. 2350. Sk. 2347. Sk. 2346. Sk. 2342/1. Sk. 2340. Sk. 2339. Sk. 2338. Sk. 2337. Sk. 2336. Sk. 2335. Sk. 2332. Sk. 2331. Sk. 2326. Sk. 2325. Sk. 2323. Sk. 2322. Sk. 2320/1. Sk. 2320. Sk. 2319. Sk. 2342. Sk. 2341. Sk. 2370/1. Sk. 2333. Sk. 2334. Sk. 2401. Sk. 2403. Sk. 2352/1. Sk. 2374. Sk. 2315. Sk. 2302. Sk. 2318. Sk. 2314. Sk. 2313. Sk. 2312. Sk. 2310. Sk. 2309. Sk. 2308. Sk. 2307. Sk. 2305. Sk. 2329. Sk. 2328. Sk. 2316. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:00 - 06:00

Kesinti ID : 3620956

BUCA / İZMİR

29 Ekim

Zafer ( Dülger Entegre Et Tesisleri 2374. Sk. 2370. Sk. 2371. Sk. 2372. Sk. Gaffar Okkan Sk. Çiftlik Sk. 2370/1. Sk. 2358. Sk. 2360. Sk. 2361. Sk. 2359. Sk. 2365. Sk. 2366. Sk. 2364. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3620961

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

BUCA / İZMİR

Laleli ( 417. Sk. 424. Sk. 425. Sk. Onat Cd. 399/1. Sk. 403. Sk. 405. Sk. 407. Sk. 409. Sk. 411/1. Sk. )

Yiğitler ( 355. Sk. 357. Sk. 359. Sk. 362. Sk. 364. Sk. 364/1. Sk. 411. Sk. )

Çamlık ( 411/2. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 18:00

Kesinti ID : 3620962

BUCA / İZMİR

Çamlık ( 367. Sk. 856. Sk. 854. Sk. 415/1. Sk. 411/2. Sk. )

Yiğitler ( Onat Cd. 365. Sk. 363. Sk. )

İZMİR ÇEŞME ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619734

ÇEŞME / İZMİR

Ildır

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3621041

ÇEŞME / İZMİR

Ovacık ( 7060. Sk. 7059. Sk. 7053. Sk. 7051. Sk. 7049. Sk. 7047. Sk. 7046. Sk. 7045. Sk. 7044. Sk. 7043. Sk. 7042. Sk. 7040/1. Sk. 7040. Sk. 7039. Sk. 7028. Sk. 7055. Sk. 7053/1. Sk. 7110. Sk. 7106 7068/1. Sk. 7105. Sk. 7034/1. Sk. 7107. Sk. 7094. Sk. 7056. Sk. 7036/1. Sk. 7103. Sk. 7035. Sk. 7032. Sk. 7100. Sk. 7099. Sk. 7097. Sk. 7096. Sk. 7095. Sk. 7091. Sk. 7090. Sk. 7089. Sk. 7088. Sk. 7083/1. Sk. 7081. Sk. 7080. Sk. 7078. Sk. 7076. Sk. 7075. Sk. 7074. Sk. 7073. Sk. 7072. Sk. 7071. Sk. 7070. Sk. 7036. Sk. 7092. Sk. 7065. Sk. 7064. Sk. 7063. Sk. 7061. Sk. )

Musalla ( Akarca Mevkii Küme Evleri 7010/1. Sk. 7011. Sk. 7027. Sk. 7020. Sk. 7019. Sk. 7018. Sk. 7017. Sk. 7014. Sk. 7008. Sk. 7000. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. Deveci Alan Küme Evleri 1564. Sk. 1512. Sk. Sarnıç Mevkii Küme Evleri 1500. Sk. 7024. Sk. 7005. Sk. 7006. Sk. 7016. Sk. 7004. Sk. 7003. Sk. 7001. Sk. 7002. Sk. 7010. Sk. 7007. Sk. )

Çakabey

Fahrettinpaşa

İZMİR ÇİĞLİ ’de 10 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619629

ÇİĞLİ / İZMİR

Evka - 2 ( 6816/1. Sk. 6814. Sk. 6814/3. Sk. 6812/1. Sk. 6812. Sk. 6812/2. Sk. )

Ahmet Taner Kışlalı ( 6809. Sk. 6811/1. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619636

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Taner Kışlalı ( 6794/2. Sk. 6794. Sk. 6799. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619642

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Taner Kışlalı ( 6794/3. Sk. 6794/4. Sk. 6794/1. Sk. 6807/1. Sk. 6845. Sk. 6794. Sk. 6762/3. Sk. 6762. Sk. )

Evka - 2 ( 6850/1. Sk. 6808. Sk. 6853. Sk. 6800. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619649

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. 6851. Sk. 6848/2. Sk. 6843. Sk. 6841. Sk. 6799/1. Sk. 6762/4. Sk. 6762/2. Sk. 6762/1. Sk. )

Aydınlıkevler ( 6799. Sk. 6796/1. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619653

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

ÇİĞLİ / İZMİR

Evka - 2 ( 6808/18. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 6872/8. Sk. 6872/7. Sk. 6872/6. Sk. 6872/5. Sk. 6872/4. Sk. 6872/3. Sk. 6872/2. Sk. 6872/1. Sk. 6872. Sk. 6860/1. Sk. 6860. Sk. 6859. Sk. 6858. Sk. 6855. Sk. 6851. Sk. 6845/5. Sk. 6845/4. Sk. 6845/3. Sk. 6845/2. Sk. 6845/1. Sk. 6845. Sk. 6808/8. Sk. 6808/7. Sk. 6808/6. Sk. 6808/5. Sk. 6808/4. Sk. 6808/3. Sk. 6808/22. Sk. 6808/21. Sk. 6808/20. Sk. 6808/2. Sk. 6808/19. Sk. 6872/9. Sk. 6808/17. Sk. 6808/16. Sk. 6808/15. Sk. 6808/14. Sk. 6808/13. Sk. 6808/12. Sk. 6808/11. Sk. 6808/10. Sk. 6808/1. Sk. 6808/9. Sk. 6808. Sk. )

Ahmet Taner Kışlalı ( 6848/1. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619780

ÇİĞLİ / İZMİR

Egekent ( 8822. Sk. 8050. Sk. )

Çağdaş ( 8818. Sk. 8819. Sk. 8821. Sk. 8823. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619786

ÇİĞLİ / İZMİR

Egekent ( 8819. Sk. 8050. Sk. 8820/2. Sk. Park İçi Yolu )

Çağdaş ( 8818. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619793

ÇİĞLİ / İZMİR

Küçük Çiğli ( 8704. Sk. Ağustos 22. Sk. 8704/1. Sk. 8716. Sk. 8862. Sk. 8861. Sk. 8713. Sk. 8712. Sk. 8710. Sk. 8711. Sk. 8703. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619798

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Efendi ( Çanakkale Asfaltı Cd. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. )

Balatçık ( 8790/1. Sk. 8790/5. Sk. 8795/11. Sk. 8795/8. Sk. 8795/12. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619805

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Efendi ( 1102. Sk. 1105. Sk. 1106. Sk. 1107. Sk. 8979/1. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1110. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. )

İZMİR GAZİEMİR ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:30

Kesinti ID : 3613718

GAZİEMİR / İZMİR

Gazikent ( 674/1. Sk. 73/3. Sk. 80/1. Sk. 80. Sk. 73/4. Sk. 73. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR GAZİEMİR ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 18:00

Kesinti ID : 3613721

GAZİEMİR / İZMİR

Gazikent ( 80. Sk. 80/3. Sk. 80/5. Sk. 80/4. Sk. Abdülhamit Yavuz Cd. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:00 - 06:00

Kesinti ID : 3621138

GAZİEMİR / İZMİR

Dokuz Eylül ( 7709. Sk. )

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

İZMİR GÜZELBAHÇE ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3613247

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Çamlı

İZMİR KARABAĞLAR ’de 20 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3615770

KARABAĞLAR / İZMİR

Aşık Veysel ( 5852. Sk. 5851. Sk. 5753/4. Sk. 5733/8. Sk. 5733. Sk. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 14:30

Kesinti ID : 3615776

KARABAĞLAR / İZMİR

Yunus Emre ( 4012. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. )

Karabağlar ( 5789. Sk. Yeşillik Cd. 5775. Sk. 4017. Sk. 4016/1. Sk. 4016. Sk. 4013/2. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:30 - 16:00

Kesinti ID : 3615786

KARABAĞLAR / İZMİR

Aşık Veysel ( 4003. Sk. 4004. Sk. 4005. Sk. 4006. Sk. 4007. Sk. 4034. Sk. 4035. Sk. 4038. Sk. 5733. Sk. 5733/1. Sk. 5733/2. Sk. 5733/3. Sk. Yeşillik Cd. 4037. Sk. 4001. Sk. 4002. Sk. 4002/1. Sk. )

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Kesinti ID : 3615791

KARABAĞLAR / İZMİR

Yunus Emre ( 4182. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4195. Sk. 4302. Sk. 4163. Sk. 4177. Sk. 4180. Sk. 4186. Sk. )

Aydın ( 4276. Sk. 4281. Sk. 4283. Sk. 4284. Sk. 4286. Sk. 4286/1. Sk. 4287. Sk. 4289. Sk. 4296. Sk. 4275. Sk. 4270. Sk. 4274. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3619477

KARABAĞLAR / İZMİR

Günaltay ( 4811. Sk. 4750. Sk. 4749. Sk. 4748. Sk. 4747. Sk. 4746. Sk. 4745. Sk. 4744. Sk. 4743. Sk. 4742/1. Sk. 4742. Sk. 4740. Sk. 4892. Sk. 4861. Sk. 4867. Sk. 4905. Sk. 4903. Sk. 4902. Sk. 4901. Sk. 4900. Sk. 4899. Sk. 4898. Sk. 4838. Sk. 4830. Sk. 4829. Sk. 4836. Sk. 4831. Sk. Mehmet Çiftçi Sk. 4739. Sk. 4738. Sk. 4722. Sk. 4893. Sk. 4832. Sk. 4833. Sk. 4834. Sk. 4835. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619500

KARABAĞLAR / İZMİR

Kibar ( 3762/1. Sk. 3763. Sk. 3764. Sk. 3764/1. Sk. 3765. Sk. 3765/1. Sk. 3770. Sk. 3776. Sk. 3786. Sk. 3787. Sk. 3788. Sk. 3790. Sk. 3796. Sk. 3799. Sk. 3800. Sk. 3801. Sk. 3802. Sk. 3803. Sk. 3805. Sk. 3806. Sk. 3807. Sk. 3808. Sk. 3809. Sk. 3810. Sk. 3811. Sk. 3812. Sk. 3812/1. Sk. 3813/1. Sk. )

Umut ( 3826. Sk. 3827. Sk. 3828. Sk. 3829. Sk. 3830. Sk. 3834. Sk. 3836. Sk. 3836/1. Sk. 3844. Sk. 3845. Sk. 3846. Sk. 3847. Sk. 3848. Sk. 3849. Sk. 3850. Sk. 3851. Sk. 3852. Sk. 3853. Sk. Eski İzmir Cd. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 12:30

Kesinti ID : 3619698

KARABAĞLAR / İZMİR

Bahçelievler ( 510. Sk. 509/2. Sk. 509/10. Sk. 509/1. Sk. 509. Sk. 510/1. Sk. Ali Rıza Avni Blv. Saim Çıkrıkçı Cd. 490. Sk. 490/1. Sk. 502/4. Sk. 508. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 12:30

Kesinti ID : 3619700

KARABAĞLAR / İZMİR

Bahçelievler ( 9114/1. Sk. 370. Sk. 373. Sk. 375. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 12:30

Kesinti ID : 3619703

KARABAĞLAR / İZMİR

Bahçelievler ( 510/3. Sk. 510/2. Sk. 510. Sk. 508. Sk. 9165/4. Sk. )

Reis ( 9116/2. Sk. 9114/1. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619705

KARABAĞLAR / İZMİR

Bahçelievler ( 510/5. Sk. 510/3. Sk. 510/2. Sk. 509/8. Sk. 509/5. Sk. 509. Sk. )

Doğanay ( 9106/4. Sk. 9106/2. Sk. 9104/2. Sk. 9106/3. Sk. 9165/5. Sk. 9165/4. Sk. 9165/3. Sk. 9165/2. Sk. 9110/2. Sk. )

Reis

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:30 - 17:00

Kesinti ID : 3619712

KARABAĞLAR / İZMİR

Gülyaka ( 2971/1. Sk. 2969. Sk. 2971. Sk. 2972. Sk. )

Bahar ( 2935. Sk. 2936. Sk. 2970. Sk. )

Bahçelievler ( 509/4. Sk. 509/5. Sk. 510/5. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. )

Doğanay ( 9165/4. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:30 - 17:00

Kesinti ID : 3619720

KARABAĞLAR / İZMİR

Doğanay ( 9106/1. Sk. 9110. Sk. 9110/2. Sk. 9114. Sk. Ulu Önder Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. 9163. Sk. 9165. Sk. 9165/1. Sk. 9104/1. Sk. )

Gülyaka ( 2971/1. Sk. )

Reis

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 18:00

Kesinti ID : 3620134

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

KARABAĞLAR / İZMİR

Ali Fuat Cebesoy ( 9503. Sk. 9524. Sk. 9571. Sk. 9531. Sk. 9523. Sk. 9513. Sk. 9506. Sk. 9502. Sk. 9501. Sk. 9499. Sk. 9306. Sk. 9145. Sk. 9135/8. Sk. 9135/6. Sk. 9135/5. Sk. 9135/4. Sk. 9135/3. Sk. 9135/2. Sk. 9135/1. Sk. 9135. Sk. 9125/6. Sk. 9125/24. Sk. 9125/23. Sk. )

Sevgi ( Eski İzmir Cd. 4651. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3620969

KARABAĞLAR / İZMİR

Bozyaka ( 3070. Sk. 3071. Sk. 3072. Sk. 3073. Sk. 3082. Sk. 3107. Sk. 3109. Sk. 3110. Sk. 3115. Sk. 3055. Sk. 3066. Sk. 3069. Sk. )

Sevgi ( 4592. Sk. 4623. Sk. 4634. Sk. Eski İzmir Cd. Sevgi Blv. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 12:30

Kesinti ID : 3621210

KARABAĞLAR / İZMİR

Esenlik ( Ulu Önder Cd. 9124. Sk. 9122. Sk. 9120. Sk. )

Reis ( 9118. Sk. 9163. Sk. 9163/1. Sk. 9163/2. Sk. 9165. Sk. 9165/1. Sk. 9116/2. Sk. )

Bahçelievler

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 12:30

Kesinti ID : 3621214

KARABAĞLAR / İZMİR

Esenlik ( 9054. Sk. 9210. Sk. Ant Cd. Ordu Cd. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 12:30

Kesinti ID : 3621215

KARABAĞLAR / İZMİR

Kazım Karabekir ( 9216. Sk. 9215. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. Yıldız Cd. 9002/4. Sk. 9002/5. Sk. 9002. Sk. 9002/1. Sk. 9002/10. Sk. 9002/2. Sk. 9002/9. Sk. 9002/8. Sk. 9002/7. Sk. 9009/1. Sk. 9009/2. Sk. 9080. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3621218

KARABAĞLAR / İZMİR

Vatan ( 9102/2. Sk. 9102/1. Sk. 9102. Sk. 9100. Sk. 9093. Sk. 9083. Sk. 9102/4. Sk. 9102/5. Sk. Mızraklı Cd. 9102/3. Sk. )

Tahsin Yazıcı ( Yurtsever Cd. Mevlana Cd. Kültür Cd. 9168/3. Sk. 9129. Sk. )

Refet Bele

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3621226

KARABAĞLAR / İZMİR

Tahsin Yazıcı ( 9306/2. Sk. 9168/8. Sk. 9168/6. Sk. 9168/2. Sk. 9168/11. Sk. 9168/10. Sk. 9168. Sk. 9133. Sk. Yunus Emre Cd. Yiğitler Cd. Mevlana Cd. Kültür Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3621229

KARABAĞLAR / İZMİR

Tahsin Yazıcı ( Kültür Cd. Aşıklar Cd. 9168/6. Sk. 9168/5. Sk. 9168/3. Sk. 9168/10. Sk. Mevlana Cd. )

Refet Bele ( Yurtsever Cd. 9178. Sk. 9176. Sk. 9171. Sk. 9169. Sk. 9167. Sk. 9143/2. Sk. 9143/1. Sk. 9143. Sk. 9139/2. Sk. 9139. Sk. )

İZMİR KARABURUN ’de 5 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3615186

KARABURUN / İZMİR

Sarpıncık

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3618263

KARABURUN / İZMİR

Mordoğan ( 357. Sk. 358. Sk. 352. Sk. 355. Sk. İnönü Cd. 354. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619734

KARABURUN / İZMİR

Küçükbahçe ( Kocadere Sk. 8164. Sk. Karareis Küme Evleri 8162. Sk. 8163. Sk. 8169. Sk. 8158. Sk. Adası Sk. )

Eğlenhoca

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619740

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3621185

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca

İZMİR KARŞIYAKA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

04Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3609141

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6626/2. Sk. 6629. Sk. 6631. Sk. 6632. Sk. 6638. Sk. 6655. Sk. 6640. Sk. 6641. Sk. 6642. Sk. 6642/1. Sk. 6653/1. Sk. 6653. Sk. 6644. Sk. 6643/1. Sk. 6643. Sk. 6642/2. Sk. 6626. Sk. 6601/3. Sk. 6626/1. Sk. 6601/2. Sk. )

Örnekköy ( 7532. Sk. 6601. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR KARŞIYAKA ’de 9 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3609145

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6621. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6643. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6638. Sk. 6633/1. Sk. 6645/1. Sk. 6620. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6616. Sk. 6617/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6652. Sk. 6722/2. Sk. 6636. Sk. 6647/1. Sk. 6604. Sk. 6607. Sk. 6615. Sk. 6645/2. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6722. Sk. 6648. Sk. 6650. Sk. 6651. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Kesinti ID : 3619628

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler ( 1832. Sk. 1830/2. Sk. Cevdet Bilsay Cd. Şehit Bersan Doğantekin Parkı İçi Yolu Zübeyde Hanım Cd. Gün Sazak Blv. Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. Anadolu Cd. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619629

KARŞIYAKA / İZMİR

Mustafa Kemal ( 6753/21. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:30

Kesinti ID : 3619637

GDZ elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat listesi (Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Ödemiş)

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler ( Yaşar Aksoy Sk. 1851/16. Sk. 1851/15. Sk. 1851/14. Sk. 1851/13. Sk. 1851/12. Sk. 1851/11. Sk. 1851/10. Sk. 1851/1. Sk. 1851. Sk. 1849/8. Sk. 1849/6. Sk. 1849/5. Sk. 1706. Sk. 1705. Sk. 1671/4. Sk. Cevdet Bilsay Cd. 1671. Sk. Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi Yol Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Zübeyde Hanım Cd. 1851/2. Sk. Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu Cahit Atay Sk. 1859. Sk. 1853/3. Sk. 1853/2. Sk. 1853. Sk. 1852. Sk. 1851/9. Sk. 1851/8. Sk. 1851/7. Sk. 1851/6. Sk. 1851/4. Sk. 1851/3. Sk. )

Bahariye ( Şehit İbrahim Er Sk. )

Alaybey ( Şehit Asım Aksoy Cd. Muammer Aksoy Park İçi Yolu Yalı Blv. 1684. Sk. 1683. Sk. 1679. Sk. 1678. Sk. 1677. Sk. 1675. Sk. )

Tersane ( 1668. Sk. 1667. Sk. 1665. Sk. 1664. Sk. 1663. Sk. 1662. Sk. 1661. Sk. 1660. Sk. 1675/2. Sk. 1675/1. Sk. )

Tuna ( Gazeteci Rauf Lütfü Aksungur Sk. Park İçi Yolu Mehmet İhsan Zeyrek Sk. 1694. Sk. )

Planlandı

05Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619650

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler ( Cevdet Bilsay Cd. Yaşar Aksoy Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3609150

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6643. Sk. 6642/1. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6638. Sk. 6632. Sk. 6631. Sk. 6629. Sk. 6626/2. Sk. 6601. Sk. 6601/2. Sk. 6601/3. Sk. 6626. Sk. 6626/1. Sk. 6653/1. Sk. 6653. Sk. 6644. Sk. 6643/1. Sk. 6642/2. Sk. 6655. Sk. )

Örnekköy ( 7532. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 14:00

Kesinti ID : 3613180

KARŞIYAKA / İZMİR

Latife Hanım ( 7681. Sk. 7682. Sk. 7684. Sk. 7683. Sk. 7685. Sk. 7687. Sk. 7690. Sk. 7691. Sk. 7689. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3619715

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahariye ( Müjgan Barutçu Sk. 1877. Sk. 1875. Sk. )

Tuna ( 1671. Sk. İbrahim Yılmaz Sk. Salah Birsel Sk. Kemal Paşa Cd. 1716. Sk. )

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3620966

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler ( 1851/9. Sk. 1851/10. Sk. 1851. Sk. Cevdet Bilsay Cd. )

İZMİR KEMALPAŞA ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

06Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3621116

KEMALPAŞA / İZMİR

Örnekköy ( 1040. Sk. Kemalpaşa Cd. Okul Cd. 1014. Sk. 1080/2. Sk. 1074. Sk. 1002. Sk. 1044. Sk. Değirmen Cd. Baykal Cd. 1119. Sk. 1117. Sk. 1115. Sk. 1107. Sk. 1105. Sk. 1081. Sk. 1080/3. Sk. 1080/1. Sk. 1080. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1006. Sk. 1003. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. 1113. Sk. 1111. Sk. 1109. Sk. 1103. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. 1079. Sk. 1077. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1047. Sk. 1042. Sk. 1038. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. )

Soğukpınar ( Soğukpınar Küme Evleri 337. Sk. )

Nazarköy ( Yesillik Yolu Küme Evleri )

Mehmet Akif Ersoy ( Mehmet Akif Küme Evleri )

Haberle İlgili Daha Fazlası