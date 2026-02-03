İstanbul genelinde 3 Şubat tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ elektrik kesintisi 3 Şubat listesi, detaylı olarak resmi site üzerinden paylaşıldı. Vatandaşlar ''İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?'' sorusuna cevap ararken bugün yapılacak kesinti planı ve saatler duyuruldu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında birçok ilçede bakım, yatırım ve yenileme faaliyetleri nedeniyle gün boyu sürecek kesintiler yaşanıyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte BEDAŞ kesinti listesi 3 Şubat...

BEDAŞ kesinti sorgulama 3 Şubat: İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da 3 Şubat günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre Arnavutköy, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Bağcılar, Silivri ve Çatalca başta olmak üzere pek çok bölgede elektrikler gün içinde kademeli olarak verilecek. Bazı mahallelerde elektriklerin 16.00, 17.00 ya da 18.00 itibarıyla gelmesi bekleniyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA 3 ŞUBAT

2026-02-03 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ADIM, ARABACILAR, ARKADAŞ, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FERAY, GÜLBAHAR, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KÖYİÇİ, MEZARLIK ARKASI , NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MEHMET AKİF ERSOY mah sk bölgelerinde 03/02/2026 10:00:00 - 03/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN, EFLATUN, IŞILDAR, KALE, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, TARHAN, TEKKE, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1042. sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 259., 260., 276., 278., 282., 285. sk bölgelerinde 03/02/2026 10:00:00 - 03/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., 724/1., 727., BAĞCILAR sk bölgelerinde 03/02/2026 10:00:00 - 03/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 268., 269., 272., 273., 279. sk bölgelerinde 03/02/2026 10:00:00 - 03/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-02-03 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 568/1., 568/3., 568/5. sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ATAKENT, CEBECİ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BÜLBÜL, SEHER, SERHAT, YAĞMUR sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2634., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731., 1732., 1734., 1737., 1742., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1754., 1755., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, DENİZ, DİRLİK, EMİROĞLU, GAZEZOĞLU, GÜZİDE, IHLAMUR, KUM, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SANDALCI, SARGÜN, SELVİ, TAŞKENT, TERAKKİ, UFUK, VEFAKAR, YIL, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER, YAVUZLAR sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, AKIN, ALP, ATA, BAHÇE, DEMET, DESTAN, DOĞA, FETHİ ERKOÇ, FURKAN, GAYE, GAZİ EMİR, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KÜLTÜR, SARAY, SULTAN, TELLİ, TEZCAN, ULUS, ÖZGÜRLÜK, İSMAİL TAN, ŞEYDA sk / SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah 7039., 7048., 7052., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AHMET BOZOĞLU, AK, AKÖREN, AZA ÇIKMAZI, BAYRAK, BİLEN ÇIKMAZI, CESUR, DOKTOR SADIK AHMET, ERKİN BALABAN, GÖRELE, HASAN REMZİ ÖZALP, HATİPOĞLU, KAHYA, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, MİNİK, NECATİ ERKARA, OĞUZ ARAL, REİS, SANCAK, SELCAN, TAŞLAR, TÜRKÜN, VARNALI, ÖNDER sk bölgelerinde 03/02/2026 09:00:00 - 03/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-02-03 09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA: BEDAŞ KESİNTİ LİSTESİ TÜM İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ.

