Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi paylaşıldı. GDZ Elektrik tarafından yapılan planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2026 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ''İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?'' sorusuna cevap ararken GDZ Elektrik tüm ilçe ve kesinti saatlerini paylaştı.

Gediz Elektrik’in açıklamasına göre Balçova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren 2, Buca'da ise 3 ayrı planlı kesinti yaşanacak. Bayraklı ilçesinde Mansuroğlu Mahallesi’nde devam eden bakım çalışmaları nedeniyle de bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi...

Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

GEDİZ ELEKTRİK PLANLI KESİNTİ 31 OCAK

Gediz Elektrik tarafından yürütülen planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Ocak 2026 tarihinde İzmir’in birçok noktasında elektrik kesintileri uygulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintiler, ilçelere göre farklı saatlere kadar sürüyor. Bazı bölgelerde elektrikler 10.00 ve 11.00 saatlerinde yeniden verilmeye başlanırken, bazı mahallelerde kesintilerin 12.00-17.00’ye kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İZMİR BALÇOVA ’de şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 10:00

Kesinti ID : 3612446

BALÇOVA / İZMİR

Çetin Emeç ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3612448

BALÇOVA / İZMİR

Çetin Emeç ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

İZMİR BAYRAKLI ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3610816

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu ( 288/6. Sk. 1593/1. Sk. 288/7. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

İZMİR BERGAMA ’de şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3609205

BERGAMA / İZMİR

Dağıstan ( 3076. Sk. 3092/2. Sk. 3077/4. Sk. Dağıstan Köyü İç Yolu )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3610716

BERGAMA / İZMİR

Dağıstan ( Dağıstan Köyü İç Yolu )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

İZMİR BUCA ’de şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3612200

BUCA / İZMİR

Adatepe ( 8/5. Sk. 3. Sk. Erdem Cd. 4. Sk. 8/4. Sk. 8/3. Sk. 8. Sk. 61. Sk. 4/2. Sk. 4/1. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3612291

BUCA / İZMİR

Akıncılar ( 555. Sk. 557. Sk. 522. Sk. 558. Sk. 559. Sk. Akdoğan Cd. 540. Sk. 540/1. Sk. 542. Sk. 544. Sk. 546. Sk. 551. Sk. 548. Sk. 546/1. Sk. 536. Sk. 534. Sk. 524/1. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

İZMİR ÇİĞLİ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3609124

ÇİĞLİ / İZMİR

Güzeltepe ( 8169. Sk. 8173. Sk. 8167. Sk. 8166. Sk. 8164/1. Sk. 8154/1. Sk. 8133. Sk. )

Yakakent ( Dere Cd. 8168. Sk. )

Şirintepe ( 8169/1. Sk. 8164. Sk. 8161. Sk. 8160. Sk. 8154. Sk. 8145. Sk. 8144. Sk. 8143/1. Sk. 8143. Sk. 8142. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )

Köyiçi ( Köyiçi Cd. 8085/1. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8055/1. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

İZMİR KARABAĞLAR ’de şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3612121

KARABAĞLAR / İZMİR

Refet Bele ( 9131/10. Sk. 9131/15. Sk. 9131/1. Sk. 9131. Sk. 9125/22. Sk. 9131/16. Sk. Eski İzmir Cd. 9131/7. Sk. 9131/6. Sk. 9131/5. Sk. 9131/22. Sk. 9131/3. Sk. 9131/20. Sk. 9131/2. Sk. 9131/18. Sk. 9131/17. Sk. )

Sevgi

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 10:00

Kesinti ID : 3612446

KARABAĞLAR / İZMİR

Yurdoğlu ( 3988. Sk. 3988/1. Sk. 3988/2. Sk. 3988/6. Sk. )

Cennetçeşme ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 3996/4. Sk. 3990/7. Sk. 3990. Sk. 3989/6. Sk. 3989/4. Sk. 3989/3. Sk. 3989/2. Sk. 3989/1. Sk. 3989. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3612448

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin ( 3984/1. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 3988. Sk. 3986. Sk. 3985/2. Sk. 3985/1. Sk. 3985. Sk. 3982/1. Sk. 3972. Sk. 3970. Sk. )

Cennetçeşme ( 3987. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

İZMİR KEMALPAŞA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3610995

KEMALPAŞA / İZMİR

Çambel ( 2512. Sk. 2503. Sk. 2511. Sk. 2505. Sk. 2520. Sk. 2517. Sk. 2519. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2501. Sk. 2518. Sk. 2515. Sk. 2509. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR KİRAZ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:15 - 17:15

Kesinti ID : 3612247

KİRAZ / İZMİR

Dokuzlar ( Dokuzlar Küme Evleri Bozoklar Küme Evleri Ayrıklı Küme Evleri Güvenç Küme Evleri )

Çatak ( Veliler Küme Evleri Dokuzlar Yolu Dokuzlar Köyü İç Yolu Bahçeburun Küme Evleri Çatak Küme Evleri Camiönü Küme Evleri Taşlıçukur Küme Evleri Akçay Küme Evleri Durbalı Küme Evleri Öküzdere Küme Evleri )

Yeşildere ( Bayraklı Küme Evleri Çamur Küme Evleri Yeşildere Köyü İç Yolu Yeşildere Yolu Kazallı Küme Evleri Keşkek Küme Evleri Kabaklı Küme Evleri Yeşildere Küme Evleri Ahmettepesi Küme Evleri Kaplan Küme Evleri Sapadere Küme Evleri )

Saçlı ( Karabag Küme Evleri Arpaderesi Küme Evleri Tütüzler Küme Evleri TÜTÜZLER Saçlı Küme Evleri )

Karabağ ( Seki Küme Evleri )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR ÖDEMİŞ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:15 - 17:15

Kesinti ID : 3612247

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yılanlı ( Yılanlı Küme Evleri Dokuzlar Yolu )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR TORBALI ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3612350

TORBALI / İZMİR

Fevzi Çakmak ( 22. Sk. 26/1. Sk. 26/2. Sk. 28. Sk. 29 Ekim Cd. 30/1. Sk. 43. Sk. 47. Sk. 51. Sk. 51/2. Sk. 8154. Sk. Barış Manço Cd. Kazım Karabekir Paşa Cd. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR URLA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

31Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3610963

URLA / İZMİR

Özbek ( 6020. Sk. 6024. Sk. 6027. Sk. 6028. Sk. 6031. Sk. 6033. Sk. 6037. Sk. 6039. Sk. 6040. Sk. 6041. Sk. 6043. Sk. 6044. Sk. 6046. Sk. 6047. Sk. 6048. Sk. 6050. Sk. 6052. Sk. 6054. Sk. 6055. Sk. 6055/1. Sk. 6057/1. Sk. 6064. Sk. 6066. Sk. 6068. Sk. 6078/1. Sk. 6071. Sk. 6074. Sk. 6077. Sk. 6078/3. Sk. 6083. Sk. 6084. Sk. 6087/1. Sk. 6087/2. Sk. 6092. Sk. 6094. Sk. 6096. Sk. 6098. Sk. 6100. Sk. 6101. Sk. 6102. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6110. Sk. 6201. Sk. 6206. Sk. 6209. Sk. 6029. Sk. 6210. Sk. 6213. Sk. 6214. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. Adalı Sk. Akkum Cd. Ilıksu Cd. Koca Dere Yolu Sk. Tukan Sitesi 6201/1. Sk. 6202. Sk. 6208. Sk. Özbek Cd. 6086. Sk. 6009. Sk. 6011. Sk. Eğri Liman Cd. 6079. Sk. 6082. Sk. 6038/1. Sk. 6204. Sk. 6087. Sk. 6085. Sk. 6081/1. Sk. 6081. Sk. 6057. Sk. 6063. Sk. Ilıksu Mevkii Küme Evleri 6087/3. Sk. 6068/1 6107. Sk. 6060. Sk. 6076. Sk. 6004. Sk. 6055/3. Sk. 6109. Sk. 6035. Sk. 6003. Sk. 6026. Sk. 6106. Sk. 6212. Sk. 6056. Sk. 6032. Sk. 6108. Sk. Dişçiler Sitesi Sk. 6211. Sk. 6211/1. Sk. 6211/2. Sk. 6207. Sk. 618. Sk. Yalı Cd. 6072. Sk. 6205. Sk. 6000. Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6005. Sk. 6006. Sk. 6007. Sk. 6008. Sk. 6010. Sk. 6013. Sk. 6015. Sk. 6017. Sk. 6018. Sk. 6019. Sk. )

Rüstem ( Özbekyolu Cd. )

Torasan

Çalışmalar Devam Ediyor…

Haberle İlgili Daha Fazlası