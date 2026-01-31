Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi: İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?
Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi paylaşıldı. GDZ Elektrik tarafından yapılan planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2026 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ''İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?'' sorusuna cevap ararken GDZ Elektrik tüm ilçe ve kesinti saatlerini paylaştı.
Gediz Elektrik’in açıklamasına göre Balçova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren 2, Buca'da ise 3 ayrı planlı kesinti yaşanacak. Bayraklı ilçesinde Mansuroğlu Mahallesi’nde devam eden bakım çalışmaları nedeniyle de bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte Gediz Elektrik planlı kesinti 31 Ocak listesi...
GEDİZ ELEKTRİK PLANLI KESİNTİ 31 OCAK
Gediz Elektrik tarafından yürütülen planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Ocak 2026 tarihinde İzmir’in birçok noktasında elektrik kesintileri uygulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintiler, ilçelere göre farklı saatlere kadar sürüyor. Bazı bölgelerde elektrikler 10.00 ve 11.00 saatlerinde yeniden verilmeye başlanırken, bazı mahallelerde kesintilerin 12.00-17.00’ye kadar devam etmesi tahmin ediliyor.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
İZMİR BALÇOVA ’de şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 10:00
Kesinti ID : 3612446
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3612448
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR BAYRAKLI ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3610816
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 288/6. Sk. 1593/1. Sk. 288/7. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR BERGAMA ’de şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3609205
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan ( 3076. Sk. 3092/2. Sk. 3077/4. Sk. Dağıstan Köyü İç Yolu )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3610716
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan ( Dağıstan Köyü İç Yolu )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR BUCA ’de şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3612200
BUCA / İZMİR
Adatepe ( 8/5. Sk. 3. Sk. Erdem Cd. 4. Sk. 8/4. Sk. 8/3. Sk. 8. Sk. 61. Sk. 4/2. Sk. 4/1. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3612291
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 555. Sk. 557. Sk. 522. Sk. 558. Sk. 559. Sk. Akdoğan Cd. 540. Sk. 540/1. Sk. 542. Sk. 544. Sk. 546. Sk. 551. Sk. 548. Sk. 546/1. Sk. 536. Sk. 534. Sk. 524/1. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR ÇİĞLİ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3609124
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8169. Sk. 8173. Sk. 8167. Sk. 8166. Sk. 8164/1. Sk. 8154/1. Sk. 8133. Sk. )
Yakakent ( Dere Cd. 8168. Sk. )
Şirintepe ( 8169/1. Sk. 8164. Sk. 8161. Sk. 8160. Sk. 8154. Sk. 8145. Sk. 8144. Sk. 8143/1. Sk. 8143. Sk. 8142. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )
Köyiçi ( Köyiçi Cd. 8085/1. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8055/1. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR KARABAĞLAR ’de şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3612121
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele ( 9131/10. Sk. 9131/15. Sk. 9131/1. Sk. 9131. Sk. 9125/22. Sk. 9131/16. Sk. Eski İzmir Cd. 9131/7. Sk. 9131/6. Sk. 9131/5. Sk. 9131/22. Sk. 9131/3. Sk. 9131/20. Sk. 9131/2. Sk. 9131/18. Sk. 9131/17. Sk. )
Sevgi
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 10:00
Kesinti ID : 3612446
KARABAĞLAR / İZMİR
Yurdoğlu ( 3988. Sk. 3988/1. Sk. 3988/2. Sk. 3988/6. Sk. )
Cennetçeşme ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 3996/4. Sk. 3990/7. Sk. 3990. Sk. 3989/6. Sk. 3989/4. Sk. 3989/3. Sk. 3989/2. Sk. 3989/1. Sk. 3989. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3612448
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3984/1. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 3988. Sk. 3986. Sk. 3985/2. Sk. 3985/1. Sk. 3985. Sk. 3982/1. Sk. 3972. Sk. 3970. Sk. )
Cennetçeşme ( 3987. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR KEMALPAŞA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3610995
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel ( 2512. Sk. 2503. Sk. 2511. Sk. 2505. Sk. 2520. Sk. 2517. Sk. 2519. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2501. Sk. 2518. Sk. 2515. Sk. 2509. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR KİRAZ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:15 - 17:15
Kesinti ID : 3612247
KİRAZ / İZMİR
Dokuzlar ( Dokuzlar Küme Evleri Bozoklar Küme Evleri Ayrıklı Küme Evleri Güvenç Küme Evleri )
Çatak ( Veliler Küme Evleri Dokuzlar Yolu Dokuzlar Köyü İç Yolu Bahçeburun Küme Evleri Çatak Küme Evleri Camiönü Küme Evleri Taşlıçukur Küme Evleri Akçay Küme Evleri Durbalı Küme Evleri Öküzdere Küme Evleri )
Yeşildere ( Bayraklı Küme Evleri Çamur Küme Evleri Yeşildere Köyü İç Yolu Yeşildere Yolu Kazallı Küme Evleri Keşkek Küme Evleri Kabaklı Küme Evleri Yeşildere Küme Evleri Ahmettepesi Küme Evleri Kaplan Küme Evleri Sapadere Küme Evleri )
Saçlı ( Karabag Küme Evleri Arpaderesi Küme Evleri Tütüzler Küme Evleri TÜTÜZLER Saçlı Küme Evleri )
Karabağ ( Seki Küme Evleri )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR ÖDEMİŞ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:15 - 17:15
Kesinti ID : 3612247
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yılanlı ( Yılanlı Küme Evleri Dokuzlar Yolu )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR TORBALI ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3612350
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak ( 22. Sk. 26/1. Sk. 26/2. Sk. 28. Sk. 29 Ekim Cd. 30/1. Sk. 43. Sk. 47. Sk. 51. Sk. 51/2. Sk. 8154. Sk. Barış Manço Cd. Kazım Karabekir Paşa Cd. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR URLA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
31Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3610963
URLA / İZMİR
Özbek ( 6020. Sk. 6024. Sk. 6027. Sk. 6028. Sk. 6031. Sk. 6033. Sk. 6037. Sk. 6039. Sk. 6040. Sk. 6041. Sk. 6043. Sk. 6044. Sk. 6046. Sk. 6047. Sk. 6048. Sk. 6050. Sk. 6052. Sk. 6054. Sk. 6055. Sk. 6055/1. Sk. 6057/1. Sk. 6064. Sk. 6066. Sk. 6068. Sk. 6078/1. Sk. 6071. Sk. 6074. Sk. 6077. Sk. 6078/3. Sk. 6083. Sk. 6084. Sk. 6087/1. Sk. 6087/2. Sk. 6092. Sk. 6094. Sk. 6096. Sk. 6098. Sk. 6100. Sk. 6101. Sk. 6102. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6110. Sk. 6201. Sk. 6206. Sk. 6209. Sk. 6029. Sk. 6210. Sk. 6213. Sk. 6214. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. Adalı Sk. Akkum Cd. Ilıksu Cd. Koca Dere Yolu Sk. Tukan Sitesi 6201/1. Sk. 6202. Sk. 6208. Sk. Özbek Cd. 6086. Sk. 6009. Sk. 6011. Sk. Eğri Liman Cd. 6079. Sk. 6082. Sk. 6038/1. Sk. 6204. Sk. 6087. Sk. 6085. Sk. 6081/1. Sk. 6081. Sk. 6057. Sk. 6063. Sk. Ilıksu Mevkii Küme Evleri 6087/3. Sk. 6068/1 6107. Sk. 6060. Sk. 6076. Sk. 6004. Sk. 6055/3. Sk. 6109. Sk. 6035. Sk. 6003. Sk. 6026. Sk. 6106. Sk. 6212. Sk. 6056. Sk. 6032. Sk. 6108. Sk. Dişçiler Sitesi Sk. 6211. Sk. 6211/1. Sk. 6211/2. Sk. 6207. Sk. 618. Sk. Yalı Cd. 6072. Sk. 6205. Sk. 6000. Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6005. Sk. 6006. Sk. 6007. Sk. 6008. Sk. 6010. Sk. 6013. Sk. 6015. Sk. 6017. Sk. 6018. Sk. 6019. Sk. )
Rüstem ( Özbekyolu Cd. )
Torasan
Çalışmalar Devam Ediyor…