ASKİ su kesintisi 31 Ocak 2026 listesi paylaşıldı. Cuma günü Ankara’nın bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanacağı belirtilirken ''Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek, sular ne zaman gelecek?'' sorusunun cevabı da duyuruda yer aldı. İşte Ankara su kesintisi 31 Ocak listesi...

Ankara Beypazarı, Sincan ve Polatlı'da arıza kaynaklı su kesintisi yaşandığı ASKİ tarafından duyuruldu. Paylaşılan bilgilerde ASKİ su kesintisi 31 Ocak 2026 listesi de detaylı bir şekilde paylaşıldı. Peki, Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ocak 2026 Cuma günü Ankara’nın bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ ekipleri şehir genelinde meydana gelen şebeke hattı arızalarına müdahale ederken çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için çalışmaları sürdürüyor.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 31.01.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 31.01.2026 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Ve civarı



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.01.2026 10:15:00

Tamir Tarihi: 31.01.2026 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 30.01.2026 saat: 10:00 ile 31.01.2026 saat 06:00 arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi ,Yeni mah ,Cumhuriyet mah , Kurtuluş mah, Zafer mah , Şehitlik mah Bir kısım, Gazi Mah Birkısım



SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 31.01.2026 03:00:00

Tamir Tarihi: 31.01.2026 13:00:00

Detay: Malazgirt zafer içer sokak ve yaz Sokak’ta meydana gelen şebeke hattı arızası nedeniyle bölgede plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz . Etkilenen Yerler:Malazgirt Mahallesi'nin bir bölümü ile Pınarbaşı Mahallesi'nin bir bölümü

