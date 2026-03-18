Süper Lig 27'nci hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin 3 golle yıldızlaştığı maçta Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti. Yorumcu İlker Yağcıoğlu'nun, Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Domenico Tedesco ile ilgili iddiası gündem oldu.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 27'nci haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Dorgeles Nene (3) ve N'Golo Kante'nin golleriyle maçı 4-1'lik skorla kazandı. Müsabakada ekranlara yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

"TEPKİNİN KİMSEYE FAYDASI OLMAZDI"

TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, "Geçen hafta kimsenin beklemediği çok büyük hayal kırıklığı oluşturan bir maç. Sonrasında taraftarının önüne çıkmak kolay iş değil. Oyuncuların tabiri caizse eli ayağı titreyebilir. Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Belki sayıca çok değillerdi ama takımlarına destek oldular. Taraftarların tepki göstermesinin kimseye faydası olmazdı. Bunu yapmadıkları için tebrik ediyorum" dedi.

İlker Yağcıoğlu

"KANTE İSTENİLEN SEVİYEYE GELİYOR"

60 yaşındaki eski futbolcu, "Geçen hafta 4 tane ön liberoyle oynadı. Bugün Gaziantep'in oyunu da Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı. Direkt çıkmaktansa pasla çıkan bir takım. 3 tane koşucu oyuncuya karşı bu şekilde oynarsan, Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırırsın. Kante yavaş yavaş istenilen seviyeye geliyor. Gecenin yıldızı 3 gol atan Nene. Fenerbahçe, Süper Kupa'daki Galatasaray derbisini müthiş oynadı. Trabzonspor’a karşı müthiş oynadı. Ancak kapanan takımlara karşı oynayamadı. Bu tip takımlara karşı 2 tane bekin önemi artıyor" ifadelerini kullandı.

N'Golo Kante

"TEDESCO'DA BİR SIKINTI VAR"

İlker Yağcıoğlu, "Guendouzi, Tedesco’ya gitti ve golden sonra ciddi bir sarılma oldu. Tedesco’da bir sıkıntı var yani. Böyle 'Her an görevime son verilebilir' duygusu var. Bilmiyorum artık oyunculara mı yansıttı ya da özel bir görüşmeler mi yapıldı oyuncularla? Bu benim dikkatimi çekti" sözlerini sarf etti.

Domenico Tedesco

"PUAN OLARAK GERİDEN GELEN AVANTAJLIDIR"

Şampiyonluk yarılını değerlendiren deneyimli yorumcu, "Puan farkı bire düşerse Fenerbahçe-Beşiktaş, Trabzonspor-Galatasaray maçlarının haftasında bir heyecan olur. Hep derler ya geriden gelenler daha avantajlıdır. Öndeki hep arkaya bakıyor çünkü strese sokar" şeklinde konuştu.

