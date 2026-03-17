Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması: Arkasındayız
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini belirten Saran, "Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından konuştu.
"VAZGEÇMEK YOK"
Hedeflerinde bir sapma olmadığını kaydeden Sadettin Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok!" diye konuştu.
"HOCAMIZIN VE OYUNCULARIN ARKASINDAYIZ"
Teknik heyet ve takımın arkasında olduklarını söyleyen Saran, sarı lacivertli taraftarlardan destek beklediklerini belirterek "Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız. Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek." dedi.