Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile mücadele ediyor. Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Müsabaka öncesi takımların 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif.

Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez, Mujakic, Melih Kabasakal, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Bayo

TALISCA YEDEKLER ARASINDA

Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Anderson Talisca, yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE İLK KEZ YENİLDİ

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 4 eksik isim bulunuyor. Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo maçta forma giyemeyecek. Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.

6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.

Bu futbolcular, oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası