Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına 'yayıncı kuruluş' engeli: Taraftar isyan etti
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ettiği karşılaşma, yayıncı kuruluşta yaşanan teknik aksaklık nedeniyle uzun süre takip edilemedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladığı müsabaka, yayıncı kuruluşun Beinconnect uygulamasında yaşanan sorun nedeniyle ilk yarının son bölümüne kadar izlenemedi.
SPOR
TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİ
Beinconnect'in canlı maç yayınına bağlanamayan izleyiciler, sosyal medyada paylaşım yaparak platformun çöküp çökmediğini sorguladı.
Platformda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesini takip etmekte zorlandıklarını dile getiren kullanıcılar, sosyal medyadan seslerini Beinsporst'a duyurmaya çalıştı.
BEİNSPORST'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Kadıköy'deki karşılaşmanın ilk devresinin son anlarına doğru uygulamaya erişim sağlanırken Beinsporst'tan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR