Dünyanın en popüler mobil MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends’ta erişim sorunu yaşanıyor. Oyuncular, “Mobile Legends neden açılmıyor, çöktü mü?” sorusuna yanıt ararken şirketten yapılan açıklamada iş birliği yapılan sunucu merkezinde yangın meydana geldiği ve bu nedenle bazı kullanıcıların oyuna giriş yapamadığı belirtildi.

BİRÇOK KANALDAN PAYLAŞTILAR

Yaşanan sorun sonrası birçok kullanıcı sosyal medya ve destek kanalları üzerinden şikayetlerini paylaşmaya başladı. Oyuncular, oyunun yükleme ekranında kaldığını ve hesaplarına erişemediklerini belirtirken, yeniden başlatma, internet bağlantısını değiştirme ve oyunu silip tekrar yükleme gibi yöntemlerin de sorunu çözmediğini ifade etti.

Bir kullanıcı yaptığı bildirimde, "Yaklaşık 1 saattir oyuna giriş yapamıyorum. Oyun sürekli yükleme ekranında kalıyor ve bir sonraki aşamaya geçmiyor. Wi-Fi ve mobil veriyle denedim, oyunu silip tekrar yükledim ancak sorun devam ediyor" fadelerini kullandı.

SORUNUN NEDENİ YANGIN ÇIKTI

Şirket, erişim sorununun nedenini yaptığı açıklamada şu sözlerle duyurdu:

“İş birliği yaptığımız sunucu merkezinde bir yangın meydana gelmiştir. Bu durum, Türkiye'deki bazı oyuncularımızın oyuna giriş yapamamasına neden olmaktadır. Şu an ilgili tüm birimlerimiz bu acil durumu çözmek için çalışmalarına devam etmektedir.” Ayrıca sorunun giderilmesinin ardından etkilenen oyunculara telafi ödülleri dağıtılacağı bildirildi.

