2026 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram tatili tarihleri yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklanan idari izin kararıyla birlikte kamu çalışanlarını kapsayan 9 günlük tatil süreci netleşirken, “ 9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak, hangi gün bitecek?” soruları da araştırılmaya başladı.

Kurban Bayramı öncesinde açıklanan idari izin kararı sonrası gözler 2026 resmi tatil takvimine çevrildi. Özellikle seyahat planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenmek için resmi açıklamaları takip ediyor.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamayla birlikte 2026 Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Buna göre tatil, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Pazartesi gününün tam gün, 26 Mayıs Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alındığını açıkladı. Böylece hafta sonu ve bayram günleriyle birleşerek toplam 9 günlük tatil yapılacak.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

2026 yılında Kurban Bayramı’nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Arife günü ise 26 Mayıs Salı günü olacak.

Bayram takvimi şu şekilde olacak:

26 Mayıs Salı: Arife

27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın 4. günü

