Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Alman futbolcu Niklas Süle, fiziksel ve sakatlık sorunları nedeniyle 30 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Niklas Süle

"VÜCUDUM BANA NET SINIRLAR GÖSTERDİ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Alman futbolcu, "Profesyonel futbol yolculuğumun sona erdiğini duyurmak zorundayım. Futbol benim için hiçbir zaman sadece bir oyun olmadı; o benim hayatımdı, tutkumdu ve en büyük mücadelemdi. Sahadaki her an, her galibiyet, her mağlubiyet ve siz taraftarların desteği kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu yolda bana eşlik eden her takıma, takım arkadaşıma, antrenörlere ve taraftarlara minnettarım. Maalesef son yıllarda vücudum bana net sınırlar gösterdi ve birçok zor kararın ardından artık veda etme vakti geldi. Unutulmaz desteğiniz için teşekkür ederim. Futbol hayatımı terk etmiyor sadece oyun alanını terk ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Hoffenheim ve Bayern Münih formaları da giyen Süle, Almanya Milli Takımı'nda 42 maçta forma giydi.

