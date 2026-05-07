Aydın’da ‘yeşil elmas’ olarak adlandırılan enginarın hasadı başladı. İşçiliği 12 ay boyunca süren enginarın toptan adet fiyatı 35 TL'den alıcı bulurken, market raflarında ise 50 TL’den satışa çıkıyor.

HASADI SÜRÜYOR Aydın'ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'nde iç piyasada üreticinin yüzünü güldüren enginar hasadı devam ediyor. Lezzeti ve dayanıklılığıyla rağbet gören Aydın enginarı, özenle işleniyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR Tarlalarda özellikle hasat döneminde yoğun insan gücüne ihtiyaç duyulan, kesilmesi, taşınması, ayıklanması ve sevkiyata hazırlanması büyük emek gerektiren enginarın mesaisi sabah erken saatlerde başlıyor, öğlene kadar devam ediyor. Toplanan ürünler Ankara, Bursa ve İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

TARLADA 35, MARKETTE 50 TL Soyulmuş enginarın toptan adet fiyatı 35 TL'den alıcı bulurken, market raflarında fiyat 50 TL'ye kadar çıkıyor. Kabuklu enginar ise 20 TL'den satılıyor.

“GÜNLÜK YEVMİYE 1200 TL” Diğer birçok sebzeye göre daha fazla işçilik isteyen enginarın hasat sürecine ilişkin konuşan işçiler “Erkeklerin yevmiyesi bin 200 lira, kadınların ise bin lira. Kadınlar kesim işini yapıyor, erkekler de toplanan enginarları traktöre taşıyor. İş ağır oluyor ama bu işi severek yapıyoruz. Çalışmak olmasa ekmek olmaz" dedi.

“SOYUMLARI GEÇE BIRAKTIK” Sezonun iyi başladığını belirten enginar üreticisi Mücahit Kibar “Don vurmasın, herhangi bir doğal afetle karşılaşmayalım diye soyumları biraz geçe bıraktık. Hem soyulmuş olarak satıyoruz, hem taze olarak satıyoruz, hem de soğuk hava depolarımızda istifleyerek konserve yaparak da satışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

MISIR’DAN GELEN ENGİNARLAR SIKINTI Üretici Kibar, üreticinin tek sorununun Mısır'dan gelen donuk enginarlar olduğunu belirtti. Kibar “Türkiye'deki enginarların kalitesine asla yakışmayan ve erişemeyen enginarlar bunlar. Piyasada sanki enginar fiyatları düşmüş ya da Türkiye iç piyasasında çok pahalı satılıyormuş gibi bir algı oluşturdu” diye tepki gösterdi.

“12 AY İŞÇİLİĞİ VAR” Enginar fiyatlarının tarlalara ekilen diğer ürünlere göre para ettiğini ifade eden Kibar “İşçiliği çok yoğun, 12 ay boyunca neredeyse işçiliği var bu sebzenin. Görünmeyen bir tarafı olsa da getirisi biraz daha iyi. Çok fazla üretim var. Çiftçilerin çoğu enginara dönmeye başladı" diye konuştu.

“ÖYLE BİR MADEN Kİ ELMAS GİBİ” Kibar, "Enginar öyle bir maden ki elmas gibi düşünebilirsiniz. En derin yerlerden çıkıyor. Etrafında bir sürü yaprak var. Bu yapraklar zamanla açılıyor sonra kelle türüyor, kelleyi alıyorsunuz. Soyarken de etrafını açıyorsunuz, sonra içini açıyorsunuz ve kılçıklarını alıyorsunuz.

