Star TV ekranlarında yayınlanan ve son dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer alan Sevdiğim Sensin dizisiyle ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. Dizinin sezon finali tarihi netleşirken, oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılık da izleyicilerin dikkatini çekti.

Başrollerinde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin dizisi, perşembe akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Reytinglerde istikrarlı bir grafik çizen dizinin sezon final tarihi açıklanırken, Burçin karakteriyle ilgili gelişme sosyal medyada gündem oldu.

SEVDİĞİM SENSİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altıntaş'ın haberine göre Sevdiğim Sensin dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Dizi, 4 Haziran 2026 Perşembe akşamı yayınlanacak bölümle sezon arasına girecek.

Dicle ve Feride karakterleri üzerinden ilerleyen hikayede yaşanan gelişmeler, izleyicinin ilgisini artırırken sezon finaline doğru heyecanın daha da yükseleceği konuşuluyor.

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise Dicle hayatında önemli bir karar alacak. Karakterin kendi ayakları üzerinde durmak istemesi ve Erkan’a karşı boşanma sürecini başlatması, hikayede yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

SEVDİĞİM SENSİN BURÇİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizide Burçin karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem’in projeye veda edeceği öğrenildi. Başarılı oyuncunun sezon finali bölümünde hikayeden ayrılacağı öğrenildi.

Burçin karakterinin nasıl bir hikayeyle diziye veda edeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak sezon finalinde karakterin hikayesinin dikkat çeken bir şekilde tamamlanacağı konuşuluyor.

